Eduardo Vargas dejó a Audax Italiano y todo pareciera que será nuevo refuerzo de Universidad de Chile, pero todavía no ha habido una presentación oficial y los hinchas de la U poco a poco se comienzan a poner nerviosos.

Uno que no sumó mucha tranquilidad a los hinchas de la U fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dejó la grande y aseguró que a los azules les salió un nuevo competir por el delantero histórico de La Roja.

¿Le sale competencia a la U por Eduardo Vargas? | Foto: Photosport

En esa línea, Yáñez resaltó las características que hacen a Vargas un buen candidato para la U: “Ahora, ¿cuál es la característica de Vargas? ¿A quién le marcó este segundo semestre? Es un jugador que te aparece en partidos relevantes”, dijo.

Tras cartón, Pato Yáñez reveló que un informante de él le filtró el equipo que busca los goles de Eduardo Vargas “Alguien de estos ‘topos termo’ me decían que Coquimbo Unido podía ser su recalada, su nueva casa, pero yo no hago mucho caso”, agregó.

¿Se dará? Lo cierto es que Eduardo Vargas tendría absolutamente todo acordado con Universidad de Chile para tener su segundo paso por el equipo, pero los días pasan y los hinchas se empiezan a inquietar con una posible caída del fichaje.

