Universidad de Concepción golpeó la mesa en el Biobío y tras una memorable remontada se quedó con el clásico penquista 2-1 sobre Deportes Concepción, elenco que se hunde en la tabla de posiciones con cero puntos en tres partidos disputados en la Liga de Primera.

La gran postal de la jornada fue la presencia de ambas hinchas en el Ester Roa Rebolledo, quienes protagonizaron un comportamiento ejemplar durante los 90 minutos. Pese a ello, las burlas no se hicieron esperar.

Cecilio Waterman fue figura en el 2-1 del Campanil ante el Conce (Photosport).

Y fue precisamente una de las figuras del ‘Campanil’, el delantero Luis Rojas quien le tiró un picante mensaje a los ‘Lilácticos’. Pese a que no pudo estar en el clásico por lesión, el formado en Universidad de Chile publicó una fuerte burla en redes sociales.

Con una imagen desde las tribunas del recinto de Collao, donde vivió el duelo como un hincha más, el delantero que fue figura clave en el ascenso posteó: “Clásico es domarte” con unos emojis de león y de cadenas en referencia al rival.

Actualmente, Rojas sufre un esguince de ligamento colateral medial lo que lo ha tenido al margen de las citaciones en el Forero tras anotarle al campeón Coquimbo Unido en la primera fecha.

Cabe señalar que en la temporada 2025, ambos elencos de Concepción se vieron las caras dos veces en Primera B. En la primera rueda el León de Collao se llevó el clásico por 2-1, mientras que en la revancha, la U. de Conce goleó 4-1 a los Lilas.

