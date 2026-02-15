Tras el duro golpe institucional por el fallecimiento de Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, el plantel de Colo Colo debe enfocarse en lo deportivo para cerrar la fecha 3 de la Liga de Primera. Los albos llegan con la misión de obtener su segunda victoria en línea y escalar posiciones en la tabla de posiciones.

En frente, los albos enfrentarán al duro Unión La Calera, conjunto que en las primeras dos jornadas acumula dos victorias al hilo tras doblegar a Everton (1-0) como visitante y a Cobresal (3-1) como local.

Durante la semana, el técnico Fernando Ortiz trabajó en el once inicial ante los ‘Cementeros’ con una gran duda: si alinear con una ofensiva compuesta por un doble ‘9’ o bien optar por un tridente de ataque.

Por el momento, el más probable once del Cacique sería con Fernando De Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero como delanteros.

Colo Colo y su formación para enfrentar a La Calera

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Unión La Calera?

Colo Colo recibirá este domingo en el Estadio Monumental a Unión La Calera desde las 20:30 horas en el cierre de la Fecha 3 de la Liga de Primera. Un triunfo podría meter al Cacique en los puestos de avanzada en la tabla de posiciones.

Qué canal transmite EN VIVO Colo Colo vs. U. La Calera

El duelo entre Albos y Cementeros podrás verlo EN VIVO en TV a través de la señal de TNT Sports Premium y a través de streaming por la suscripción de TNT Sports en HBO Max.

Las señales de TNT Sports Premium