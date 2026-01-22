De aprobarse el fallo de la ANFP, sobre los descensos de Deportes Melipilla, San Antonio Unido y AC Barnechea todo podría tomar un giro inesperado. Esto porque además de los ascensos de Atlético Colina y CD Colchagua, se les sumaría Lota Schwager para juntar los 14 equipos en la Segunda División.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el presidente de los lotinos, Jairo Castro, se refirió a la situación del club. “Tenemos que esperar, no es nada concreto”, señaló el mandatario del club, dejando incertidumbre en los hinchas del equipo.

“Por el momento no nos han informado nada, y si es así por parte de la ANFP, tomaremos las medidas del caso”, declaró el presidente del club, manteniéndose expectante ante la situación del fallo.

Los Carboníferos bajaron al Tercera A en 2017, tras una deuda de sueldos impagos. La cual terminó con la desafiliación del club del profesionalismo a pesar de haber terminado décimos en aquella temporada.

“Nosotros nos regimos bajo nuestros estatutos y hasta que no nos comunique directamente el presidente o alguien de la federación, no tenemos nada que informar en relación a eso”, cerró el dirigente lotino.

Lota Schwager puede regresar al profesionalismo

De aprobarse el fallo, los mineros volverán al profesionalismo tras 9 años en el amateurismo, un hito histórico para un club que logró estar en Primera División por última vez en 2007.

¿Cómo fue la última temporada de Lota Schwager?

En 2025, los lotinos finalizaron terceros en la tabla sumando 53 puntos en 28 encuentros. Donde lograron ganar 16 partidos, empatar en 5 y perder en 7 ocasiones.

En síntesis