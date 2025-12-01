Una lamentable noticia es la que se ha dado a conocer en las últimas horas dentro del fútbol chileno, en donde en el cierre de la jornada dominical la marca que poseía los derechos de transmisión de la Segunda División Profesional: La Liga 2D, hizo un importante anuncio.

El canal que transmitía desde el 2024 en exclusiva los partidos de dicha categoría bajó el telón de forma definitiva este domingo 30 de noviembre, algo que anunció dentro de un comunicado en sus redes sociales.

La marca esperó por la finalización del torneo de la Segunda División Profesional para dar a conocer esta información que sin duda golpea a los amantes del fútbol chileno y en particular, los que siguen semana a semana esta gran categoría de nuestro balompié.

El comunicado de la Liga 2D

“Después de acompañarte un tiempo, la plataforma llegará a su fin a partir del 1 de diciembre de 2025. Dejaremos de transmitir contenido en vivo desde esa fecha y el contenido bajo demanda (VOD) estará disponible sólo hasta el 18 de diciembre de 2025″, partieron señalando.

Puerto Montt fue el campeón en este 2025 | Foto: Instagram

“Sabemos que este tipo de cambios pueden generar dudas, por eso queremos asegurar que tu experiencia cierre de la mejor manera posible”.

“Para evitarte cualquier inconveniente, hemos cancelado automáticamente las suscripciones que estaban activas. De esta forma, no se generarán nuevos cargos sin que tengan que realizar ninguna gestión adicional”, agregaron.

“Apreciamos profundamente que hayas sido parte de la comunidad de La Liga 2D. Gracias por tu tiempo, por tu confianza y por habernos acompañado durante este camino”, concluyeron.

De esta forma, la situación sobre las transmisiones de los partidos en la Segunda División Profesional para la temporada 2026 serán un importante problema, agregando un nuevo inconveniente por lo que ha sido esta vilipendiada división de nuestro fútbol.

En Síntesis…