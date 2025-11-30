Universidad Católica vive días de tensión en el tramo final de la Liga de Primera 2025, donde cada detalle puede incidir directamente en la lucha por clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores como el Chile 2.

Este sábado, Los Cruzados tuvieron que conformarse con un empate 0 a 0 ante Huachipato en el Estadio CAP-Acero, pero el foco terminó desviándose del resultado para concentrarse en una jugada puntual que afectó a una de sus principales figuras: Fernando Zampedri.

El Toro, goleador y referente absoluto del elenco precordillerano, fue nuevamente protagonista, aunque esta vez no por sus conquistas. El argentino recibió una tarjeta amarilla en un choque con Maicol León que el árbitro Cristián Galaz consideró infracción, decisión que rápidamente generó controversia, especialmente porque el delantero parecía ser quien recibía el contacto.

La UC apelará al Tribunal de Disciplina por la amarilla de Fernando Zampedri | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

La amonestación no solo encendió el debate futbolero, sino que además dejó a Zampedri suspendido para la última fecha del campeonato.

La explosiva reacción de la esposa de Zampedri por la amarilla que complica a la UC

La molestia por la tarjeta amarilla recibida por Zampedri escaló fuera de la cancha luego de que Fernanda Benavidez, la esposa del atacante, utilizara sus redes sociales para mostrar su indignación con el cobro de Galaz.

“Cuando se equivocan y es expulsión, los llama el VAR. ¿Y cuando no? ¿Hay que bancarse los errores? Un desastre, amarilla por recibir falta”, escribió en su cuenta de Instagram, visiblemente molesta por lo que consideró un cobro injusto y perjudicial para su marido.

Para cerrar, lanzó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas cruzados: “Es amarillero mi Zampe, pero en esta no tuvo nada que ver”.

La publicación abrió un nuevo debate sobre el criterio disciplinario y la falta de revisión en una acción que terminó dejando a la UC sin su goleador en un duelo clave para el final del torneo.

