Colo Colo cayó por 3-2 el día de ayer frente a Alianza Lima en su segundo amistoso de la Serie del Río de La Plata. La figura de los Albos fue Javier Correa, quien marcó dos goles para llenar de esperanza al Cacique, pero que no fue suficiente.

Ante este doblete del argentino, la cuenta oficial de los Albos, publicó los goles con un particular apodo. El “Toro” le colocó el CM de la cuenta alba, el cual generó controversia en redes sociales.

Esto debido a que se sabe el apodo le pertenece a Fernando Zampedri, quien desde su arribo a Universidad Católica, fue el alias que marcó al delantero hasta el día de hoy.

Esta publicación no tardó en causar debate entre los hinchas cruzados y hasta en los mismos hinchas del Cacique, quienes en gran parte no logran aceptar a Correa como su “9” titular.

Las reacciones de los fanáticos estuvieron divididas entre burlas y enojos, principalmente por la comparación que siempre se ha intentado a hacer entre ambos delanteros.

Fernando Zampedri, goleador histórico de Universidad Católica

La falta de gol es algo que hay causado preocupación durante años en Colo Colo, siendo el último “9” letal, uno que jugará en la vereda de al frente, Juan Martín Lucero.

¿Cuáles fueron los números de Javier Correa y Fernando Zampedri en 2025?

En 2025, el capitán de los cruzados jugó 31 encuentros, entre la Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana, en donde logró marcar 18 goles y entregar 3 asistencias.

Por otro lado, el cordobés disputó 35 partidos entre la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y Copa Libertadores. Encuentros en los que anotó 17 tantos y entregó 4 asistencias.

