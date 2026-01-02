Desde la llegada de Daniel Garnero, Universidad Católica elevó considerablemente su nivel. Al mando del técnico argentino, solo han caído en dos ocasiones, partidos en los cuales se vieron muy perjudicados por la gran cantidad de bajas titulares. Por otro lado, han empatado 4 veces y cantado victoria en 11 encuentros.

Al ex técnico de Libertad, se le reconoce por su gran uso de la cantera en los equipos que ha dirigido, situación que no fue distinta en la UC. Empezando por Vicente Bernedo, joven portero de 24 años, que desde que comenzó a ser titular en este año, nadie lo ha podido sacar de su puesto.

Luego en la defensa, Garnero sorprendería a todos con Sebastián Arancibia, lateral derecho de 19 años, el cual se apoderó de la banda hasta su lesión en agosto, y tuvo que suplir el puesto, Tomás Asta-Buruaga.

Ya en el mediocampo, se pudieron ver a Vicente Cárcamo, Nicolás Letelier e Ignacio Pérez con una mayor acción. Jugaron ciertos partidos como titulares, pero aún les queda para aferrarse al puesto.

En la artillería, estarían los nombres de Diego Corral y Juan Francisco Rossel, entre ambos marcaron 4 goles, con dos tantos cada uno. También lograron jugar partidos como titular, pero que no han podido mantenerse en el puesto.

Diego Corral celebra tras marcar un gol contra Colo Colo.

Con cuatro nuevas caras, y que pueden llegar más, el conjunto precordillerano ya comienza a prepararse con todo para el 2026, ya que jugarán cinco torneos en la temporada. Los cuales son la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

¿Cómo formará la UC en este 2026?

El dueño de la portería será Vicente Bernedo de no ocurrir nada raro, ya que se encuentra Darío Melo en la banca, pero no ha podido sumar tantos minutos. La defensa será compuesta por los centrales Branco Ampuero y Daniel González. Mientras que la banda izquierda estaría comandada por Eugenio Mena y la derecha por Bernardo Cerezo, nuevo refuerzo que llega desde Ñublense la UC.

El mediocampo tendría como nombres al colombiano Johan Valencia, quien se adueño de su puesto como pivote. Más adelantados deberían de entrar los nuevos refuerzos argentinos, Matías Palavecino y Justo Giani, ambos volantes ofensivos con los que Universidad Católica podría sorprender.

Ya en la delantera, por la banda izquierda debería posicionarse el venezolano Eduard Bello, quien tiene un futuro incierto en el equipo cruzado, por la banda izquierda el canterano Clemente Montes, y en el centro el dueño de los goles, Fernando Zampedri.