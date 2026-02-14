La tercera jornada de la Liga de Primera arranca con uno de los duelos más apasionantes del fútbol chileno. Deportes La Serena recibirá en su casa a Coquimbo Unido, en un encuentro donde ambos equipos llegan con realidades opuestas tras las primeras dos fechas del certamen.

El conjunto “Granate” llega con la urgencia de sumar de a tres puntos por primera vez en la temporada. Tras un empate ante Universidad Católica y una derrota frente a O’Higgins, los dirigidos por su cuerpo técnico necesitan aprovechar la localía para salir de la parte baja de la tabla.

En la vereda del frente, el panorama mejoró rápidamente. Coquimbo Unido, que defiende su título de campeón, logró sacudirse de la derrota inicial ante Universidad de Concepción con una sólida victoria por 3-1 sobre Palestino. Con este envión anímico, los “Piratas” buscan consolidar su recuperación en el estadio de su eterno rival.

Coordenadas del encuentro

Para quienes no quieran perderse ningún detalle del derbi regional, estas son las opciones de sintonía para hoy sábado 14 de febrero:

Horario: 12:00 horas (Chile).

12:00 horas (Chile). Estadio: La Portada de La Serena.

La Portada de La Serena. Televisión Abierta: Canal 13 (Señal 13.1 y plataformas digitales).

Canal 13 (Señal 13.1 y plataformas digitales). Cable y Streaming: TNT Sports Premium y la plataforma Max (para suscriptores).

El duelo promete ser el plato fuerte de la jornada sabatina, marcando el ritmo de lo que será un fin de semana cargado de fútbol en la máxima categoría nacional.

Formaciones

Minuto a Minuto