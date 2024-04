Ex jugador y gloría del cuadro albo instala el debate sobre si Colo Colo vs. Cobreloa es un clásico del fútbol chileno o no.

¿Es Colo Colo vs. Cobreloa clásico? Gloria alba responde sin pelos en la lengua la interrogante: "Si me preguntas a mí..."

Colo Colo y Cobreloa animarán uno de los compromisos más atractivos de la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2024, en donde ambos equipos se encontrarán por primera vez en la división de honor del fútbol chileno tras 8 temporadas.

La larga distancia para encontrarse por este torneo se debe al descenso de Cobreloa en 2015, ausentándose hasta este año de la máxima categoría del balompié nacional en donde buscarán ser protagonistas.

Antes del duelo, la pregunta cae de cajón: ¿Es Colo Colo vs. Cobreloa un clásico? Dicha interrogante fue respondida por Alejandro Hisis, una de las glorias albas quien habló con Bolavip Chile.

El año pasado, ambos se encontraron por Copa Chile. | Foto: Photosport

“Definitivamente son partidos que empiezan a marcar… Colo Colo, como siempre, no puede perder más partidos, no se puede dar ese lujo sabiendo que la U está firme y tiene una confianza increíble”, dijo.

Hisis no tiene ningún tipo de dudas: “Si me preguntas a mí, que me tocó vivirlo, claro que es un clásico. Definitivamente en esos tiempos el Colo Colo vs. Cobreloa marcó una tendencia y quedó marcado, no se puede borrar”, aportó.

La gloria de Colo Colo recuerda tiempos pasados donde los nortinos le hacían la vida imposible al Cacique, diciendo que “Siempre que me preguntan digo que esos años para nosotros, para Colo Colo, Cobreloa era nuestro rival acérrimo. Además, se jugaba en altura, en horarios que les molestaban… había muchas cosas que favorecían a Cobreloa y además tenían un buen plantel”, remató.

Día y hora para Colo Colo vs. Cobreloa

Albos y loínos se verán las caras este lunes 18 de abril desde las 8:30 de la noche de Chile continental en el Estadio Monumental, donde los albos vencieron a los zorros hace un par de meses por Copa Chile.