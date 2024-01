El fútbol chileno tiene 80 años de vida y en ese recorrido nos hemos

encontrado con camisetas terribles, que dan pena, o que en realidad dan

risa. Porque cuesta creer cómo distintos clubes aceptaron diseños que sólo

ofendieron su historia.

Abre los ojos, sorpréndete y elige la peor al final del listado.

20- Fernández Vial (1997).

Son los colores de siempre del Almirante, por eso cierra la lista. Sin

embargo, lo tradicional son los listones aurinegros. Acá en el negro

quisieron jugársela con el diapasón de una guitarra, con el lenguaje morse

o algo por el estilo.

19- La Calera (1994).

La camiseta cementera por historia ha sido roja. Y si por casualidad le

quieren meter blanco, como ha ocurrido algunos años, que sea de manera

que no piquen los ojos. Pareciera que está rasgada, manchada o que la

quieren estrujar.

Camisetas de Santiago Morning 2000 y Palestino 1993

18- Palestino (1993).

Comenzamos con ejemplares de visita. Aquí sin duda hay más espacio a la

creatividad, lo que hace todo más peligroso. Una reflexión: ¿por qué

durante años le dijeron los ‘tricolores’ a los árabes si siempre han sido los

‘tetracolores’ como dejan claro sus camisetas?

17- Santiago Morning (2000).

Toda camiseta tiene auspiciador, lógico, hay que tener ingresos para

mantener un club. El problema es que aquí el logo es muy grande y más

encima aparecen logos en miniatura de fondo. Al final no sabemos si la

camiseta es de los bohemios o de Metalpar. Entiendo el nexo entre el

equipo y la marca, pero hay límites.

Camisetas de Universidad Católica 1998 y Ñublense 2004

16- Universidad Católica (1998).

Los cruzados jugaron hasta Copa Libertadores con esta camiseta que dista

bastante de lo mostrado en su historia. Y no se trata del protagonismo del

rojo, porque alguna vez tuvieron suplentes completamente rojas, sino que

aquí tiraron los colores como salieran. Y quedó un ejemplar psicodélico.

15- Ñublense (2004).

Acá podemos decir que la camiseta es prácticamente perfecta. Porque

tiene el rojo de siempre, con los vivos blancos que acostumbra. El

problema es que el logo del auspiciador salta demasiado a la vista. Un

paté, que parece un suflé o una castaña de cajú. Por más que sea una

zona de cecinas, no hay que regalarse.

Camisetas de Universidad de Chile 2013 y Deportes Antofagasta 1991

14- Universidad de Chile (2013).

Esto es consecuencia que una marca internacional pruebe sus ideas por el

mundo. Porque el flúor lo vimos antes en el Chelsea y en el Palmeiras, y

en ninguno de los casos fue aporte. Sólo algo extravagante para llamar la

atención y muy alejado de los colores de la institución.

13- Antofagasta (1991).

Los pumas nos han acostumbrado a sus camisetas con celeste y blanco, y

ante ello toda cosa distinta es novedad. Acá el drama es el que el celeste tiene un fondo achurado, que más parece manchado. Como que no se ve

mucho cariño en la creación.

12- Arica (1996).

Entre tener un fondo de un solo color o tirar rayas como parezca

conveniente, parece mejor lo primero. Sin embargo, tras minutos

contemplando la obra, hay un apunte: las rayas son el logo de la marca

que confeccionó las camisetas. El club aceptó y así quedó.

11- Colo Colo (2016).

El marketing y el merchandising provocaron que nacieran las terceras

camisetas de los equipos. En este caso roja. Es cierto que el cacique tiene

ese color en su insignia, pero esa no es justificación. Si fuera por eso,

hacían una azul. Menos mal no se les ocurrió. Por historia, manda el

blanco y el negro en las camisetas del cacique. La usaron poco y nada por

lo mismo. No hubo buena crítica.

10- Copiapó (2010).

De inmediato alguien dirá que el Atlético Madrid tuvo una camiseta así.

Quizás así queden de precursores. Lo cierto es que cuando hay líneas

verticales, tienen que ser rectas. Por tradición y porque se ve ordenado.

Líneas onduladas marean. Ahora, si los diseñadores dicen algún día que el

objetivo era marear a los rivales, se les aplaude y se saca esta camiseta

de listado. Por mientras, dudemos con confianza.

Camisetas de Cobreloa y Deportes Copiapó

9- Cobreloa (1998).

Estamos claros que la camiseta suplente de los loínos no puede ser

naranja, pero no sabemos cuál fue la intención aquí. Con zonas desteñidas

por opción y que “adelantó” el modelo de tablero de ajedrez que ha

hecho famoso Croacia. Aquí otra marca deportiva que quiso exceso de

protagonismo en un ejemplar.

8- Audax Italiano (1994).

Son los verdes, pero hay formas y formas de expresarlo. No se sabe bien si

son hojas repartidas, formas geométricas o un espejo roto coloreado para

la ocasión. Otro ejemplo de falta de cariño para una camiseta que

históricamente ha sido hermosa, incluso cuando fue azul como homenaje a

sus tiempos pasados.

Camisetas de Everton 1993 y Audax Italiano 1994

7- Everton (1993).

Ya había mencionado cómo las marcas traspasaban estilos por el mundo.

Este diseño que lo tuvo en su momento la selección de Alemania, llegó a

plasmarse en los ruleteros. El problema es que si eres “oro y cielo”, que

se refleje. Y nunca se vio el azul, sino un celeste desteñido. Dado el fondo

blanco, por momentos se ve un pijama.

6- Curicó (1995).

Esto es un desorden repartido en una camiseta. Está el auspiciador

principal en un lugar donde nunca se ve en un ejemplar en el mundo. Una

franja incompleta en el pecho. Rayas en un hombro y en el otro no

sabemos si hay fideos, ravioles o algo semejante dada la marca que

auspicia. Muchas dudas y poco estilo.

Camisetas de Curicó Unido 1995 y Unión Española 1993

5- Unión Española (1993).

Dicen que era la tercera camiseta ese año. Menos mal. Así no hay

recuerdos, hasta ahora. Acá no se complicaron. Si la titular era roja y la

suplente celeste, que la que venga junte esos colores. Y salió esto. La

marca deportiva con un tamaño más grande que lo habitual salta a la

vista.

4- Iquique (2002).

Estas son las camisetas que si le sacas la insignia y el nombre del club no

tienes idea qué equipo es. Cero opción de adivinar. Porque no hay

referencia a nada, ni con el diseño, ni con el color. Alguien quiso ser

innovador y le terminó haciendo un “homenaje” a Cobreloa o Cobresal.

Camisetas de Magallanes 1989 y Deportes Iquique

3- Magallanes (1989).

Peor que el caso anterior. Aquí sacas la insignia y probablemente nadie

dirá que la camiseta es de un equipo profesional. La Academia en su

historia ha tenido ejemplares rojos para la suplencia, pero sin olvidar el

celeste y blanco. Acá se olvidaron de todo. De todo.

Camiseta de Huachipato 1996

2- Huachipato (1996).

Qué quisieron hacer los acereros ese año es una gran pregunta. Porque

están las líneas azules y negras de siempre, sin embargo, están faenadas

por otros diseños que no se entienden. ¿Estamos viendo la boca de un

tiburón o es un prepicado? ¿Estamos viendo una especie de smoking? Al

final adulteraron de mala forma una camiseta que es igual a la del Inter

de Milán.

La camiseta de Santiago Wanderers 1997 es la más fea de la historia del fútbol chileno

1- Wanderers (1997).

Es lo más loco y de mal gusto que se ha visto en el fútbol chileno en sus 80

años de profesionalismo. Por algo son los verdes, si van a sumar otro color

a la camiseta que sea leve. Acá mancharon una camiseta. Un blanco que

no sabemos si era cloro, crema o helado chorreando hacia abajo y tapando

el color principal. Sumado a ello vemos una pelota en dirección al pecho,

que poco se nota dado el diseño. Imagino que no hubo mala intención,

pero aquí se hizo mucho daño.