El fútbol chileno suma un nuevo motivo para ilusionarse con uno de sus talentos jóvenes que empieza a abrirse camino en el extranjero. Se trata de Tomás Roco, delantero formado en Cobreloa, quien casi ficha en 2025 por Colo Colo y que hoy desarrolla su carrera en Brasil y que acaba de dar un paso clave en su proyección profesional

Luego de haber llegado en 2025 a las divisiones inferiores del Fortaleza, el atacante pasó toda la temporada pasada defendiendo al equipo Sub 20 del conjunto brasileño. Su rendimiento y adaptación al exigente ritmo competitivo terminaron convenciendo al cuerpo técnico, que para este 2026 decidió promoverlo oficialmente al plantel profesional.

Tomás Roco debutó en Fortaleza y comienza a asomar como nueva figura del fútbol chileno (Foto: Fortaleza)

Ese respaldo se tradujo rápidamente en hechos. Este jueves recién pasado, Tomás Roco concretó su esperado debut en el primer equipo de Fortaleza, siendo titular en el duelo ante Horizonte por el Campeonato Cearense. El chileno de 19 años disputó 69 minutos en cancha y cumplió una actuación que dejó buenas sensaciones, en un partido donde además Benjamín Kuscevic también fue desde el arranque y jugó todo el encuentro.

Tomás Roco desborda felicidad tras su debut con Fortaleza

Tras el partido, el propio futbolista compartió su emoción en redes sociales con un mensaje que refleja lo especial del momento: “Viviendo el sueño. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de debutar con esta camiseta tan linda y, aún más, con una victoria. Felicitaciones a todo el equipo y gracias por darme esa confianza en todo momento. Avanzamos a la siguiente fase pensando en nuestro objetivo. Pra cima, Leão”.

El estreno profesional de Roco cobra aún más relevancia considerando que estuvo muy cerca de fichar por Colo Colo en su momento, pero por distintas razones aquella opción no prosperó y terminó optando por el proyecto deportivo de Fortaleza, una decisión que hoy comienza a rendir frutos.

Con el club brasileño actualmente compitiendo en la Segunda División, el escenario aparece como una gran oportunidad para que Tomás Roco sume minutos, continuidad y roce competitivo en una liga exigente, con la expectativa de consolidarse en el primer equipo y seguir proyectando su carrera desde el fútbol brasileño.

DATOS CLAVE

Tomás Roco, formado en Cobreloa, debutó profesionalmente como titular en el primer equipo de Fortaleza de Brasil.

El delantero de 19 años jugó 69 minutos en el triunfo ante Horizonte, compartiendo cancha con su compatriota Benjamín Kuscevic.