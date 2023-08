Ex Ballet Azul para en seco la idea de Johnny Herrera sobre Gustavo Quinteros que dirija algún día a la U: "Si él lo quiere a ojos cerrados, yo no"

Reacciones varias se han producido a la idea planteada por Johnny Herrera, que el actual técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, sea el entrenador de Universidad de Chile y que se lo llevaría a los azules sí o sí.

Uno de ellos, fue el ex futbolista de la U, Francisco Las Heras, quien en diálogo con Bolavip Chile, le puso la lápida a esa idea e interés que ha manifestado el ex portero de los estudiantiles sobre el actual estratega de los albos.

“Yo creo que es cosa de cada uno, si a él le gusta, fantástico. A mi no me gusta, no he visto a Quinteros tratar de solucionar los problemas que tiene Colo Colo y muchas veces se equivoca en la formación y en los cambios”, sentenció el otrora futbolista.

Siguiendo en aquella, una vez más refutó esa posibilidad, aunque sí reconoce que en la actualidad, los azules traen siempre entrenadores que poco conocen del medio chileno y que eso ha resultado perjudicial.

“Si a Johnny Herrera le gusta, es cosa de él, a mi no. Si él dice ‘lo llevaría a la U a ojos cerrados’, yo no, lo pensaría dos veces. Ahora, entre traer un entrenador que prácticamente no conoce los jugadores y no conoce el medio chileno, en vez de traer a alguien que sí los conoce, hay una ventaja muy favorable“, afirmó Las Heras.

En relación al futuro del técnico de la U, Mauricio Pellegrino, el ex jugador aseguró que “yo creo que a Pellegrino hay que mantenerlo hasta fin de año, porque otra vez sería despedir a uno a indemnizarlo. La U cada día tiene menos recursos y prácticamente no hicieron ninguna innovación para el semestre y eso demuestra que falta caja”, manifestó.

Las Heras pide bancar a Pellegrino hasta el final (Photosport)

Finalmente, entregó otro revelador dato respecto al presente azul. “Dirigentes me dijeron que no hay dinero, que quedarían vacías lar arcas y es por eso, que están trayendo jugadores lo más barato posible”, cerró Las Heras.