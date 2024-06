Ex Cobreloa explota por la renuncia de Bairon Monroy: "Hay jugadores que nunca quisieron estar acá"

Este jueves Cobreloa comunicó la renuncia del jugador Bairon Monroy, algo que dejó perpleja a la fanaticada naranja que se ilusiona con los refuerzos y que Dalcio Giovagnoli pueda enderezar el rumbo.

Alguien que recibió molesto la noticia, fue el ex crack loíno Camilo Pino, el que de todos modos asegura que es mejor que no tener jugadores que no quieran estar en el Zorro.

“Eso se venía venir, son jugadores que nunca quisieron estar acá, que se vaya no más, y que se vaya sin ningún peso, al final había un contrato, Cobreloa es el que pierde”, dispara.

Agregando que “si no estás con ganas, andas mal y psicológicamente no estas bien dentro de un plantel que no obtiene resultados”.

Consultado si esto era lo último que le falta a Cobreloa, Camilo Pino no lo cree así. “No es lo último, lo último es irnos a Primera B, ahora hay que salvar la categoría y chao, después vemos otras cosas”, explica.

Camilo Pino ni ahí con Bairon Monroy.

Para el final, el mundialista juvenil en 1987 cree que “Cobreloa debe traer refuerzos calados, que se echen el equipo al hombro y esos jugadores necesitamos, no necesitamos gente que vayan a la banca, necesitamos titulares que jueguen, o si no, apostemos a la cantera”.