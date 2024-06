Cobreloa busca con lupa los tres refuerzos que le permitan a Dalcio Giovagnoli enfrentar una segunda rueda donde debe sumar una importante cantidad de puntos con el objeto de no descender.

Hay una serie de nombres que flotan en el aire, alguno casi imposible como Charles Aránguiz, y otros con los que se ha encontrado con un portazo, como en el caso de Bastián San Juan.

BOLAVIP conversa con el histórico Juan Covarrubias, el que no mira con buenos ojos el presente. “El tema es que el prestigio uno se lo hace, y creo que hace mucho tiempo que no quieren ir a Cobreloa, antes todos querían ir, el que llegaba allá tenía que tener méritos”, asegura.

En esa misma línea, el zurdo culpa a la mala gestión y administración del club. “Los dirigentes han cavado su propia tumba, eso es lo que pasa en Cobreloa, ya nadie quiere ir, a diferencia de los 80-90 un equipazo que era fuerta en Copa Libertadores”, asegura.

Con pena, Juanito Covarrubias indica que “hoy en día los que van para allá son jugadores que quieren ganar sus lucas más allá del cariño que puedan tener por la institución”.

Juan Covarrubias preocupado por los refuerzos que vayan a Cobreloa.

¿Javier Parraguez a Cobreloa?

Juan Covarrubias no está muy convencido con la llegada del ex Colo Colo confesando que “lo que está pasando con Cobreloa es como los manotazos de ahogado, no sé donde estuvo este chico, pero es alguien que tiene muchas ganas y hace goles de vez en cuando, pero no sé más”.