Unión Española dio el gran batacazo de la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2023, derrotando por 2-0 a Colo Colo en calidad de visitante y sacando al Cacique de la lucha por el torneo tras el triunfo de Cobresal ante Universidad de Chile en el norte.

El conjunto dirigido por Ronald Fuentes se acordó de jugar al fútbol e hizo el mejor partido del semestre, donde controlaron de principio a fin a un Colo Colo que se notó nervioso y sin la precisión que requiere un equipo que quiere ser campeón

El triunfo hispano que, si bien no le sirve para nada al equipo ya que no pelea puestos de copas internacionales, no solo fue celebrado por el plantel y su técnico, sino que también por un ex jugador de Unión Española.

Se trata de Ramses Bustos, jugador que pasó sin pena ni gloria por el fútbol profesional y Unión Española, quien en su cuenta personal de X (Twitter) se dedicó a provocar a los hinchas albos: “Qué fácil es ir a ganar al ‘vertedero’”, dijo.

El comentario de Bustos hacia Colo Colo. | Foto: X

El comentario, como era de esperarse, generó impacto en los hinchas albos, quienes lo llenaron de insultos. Por otro lado, los hispanos aplaudieron el comentario y reaccionaron con humor a las palabras de Bustos.

Cabe recordar que Ramses Bustos jamás dijo presente en un triunfo de Unión Española sobre Colo Colo en el Estadio Monumental, ya que por esos tiempos el jugador no tenía regularidad en los hispanos y terminó su carrera en la imponente y sorprendente liga de Tailandia.

Los títulos de Ramses Bustos con Unión Española

Ramses Bustos logró el Torneo de Transición 2013 junto a Unión Española, pero sin ningún tipo de rol protagónico. Además, registra la Supercopa que ganaron los hispanos esa misma temporada.

La sorprendente carrera internacional de Ramses Bustos

Bustos ha defendido a equipos de renombres como el Nong Khai F.T, Nongbua Pitchaya, Super Power Samut Prakan y el inconfundible Jumpasri United FC de Tailandia.