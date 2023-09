Estas últimas horas donde en el país solo se habla del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo de este sábado en el Estadio Santa Laura, válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Sin embargo, tras el partido entre Unión Española y Universidad Católica que finalizó igualado a dos tantos y en un alcance que realizó Juan Cristóbal Guarello en su Canal en Youtube La Hora de King Kong, señalando que ambas instituciones son bien distantes al punto que ya se considera un clásico, pero que sí realizaron un pacto para mandar a segunda división a la U.

Entre algunos protagonistas, este recuerdo tuvo eco, como por ejemplo el defensor René Valenzuela, quien en diálogo con Bolavip Chile y que por esos años, defendía la camiseta de los hispanos, se refirió al respecto de este suceso.

El ex mundialista instó al comunicador a comprobar sus dichos dados a conocer en la noche del jueves. “Que lo compruebe, pues. Nosotros no jugamos a no descender, ese partido era clave para nosotros con Unión Española. Ese fue mi último partido y me retiré”, aseveró el ex futbolista de la UC.

El zaguero recalcó que el único incentivo en aquella jornada, fue por parte de la dirigencia desde el aspecto económico y reiteró que espera que el periodista muestra sus pruebas. “Lo único que yo puedo decir, es que la dirigencia de Unión Española nos ofreció premio doble por ganar ese partido, pero que Católica haya jugado para atrás, no. Que Guarello muestre pruebas… no es cosa de llegar y decir que se arreglaron la UC y la Unión“, expresó el ex jugador.

Finalmente, señaló que “¿Por qué no ganó la U? Si ganaban, se salvaban. Ahí está la clave de todo”, cerrando así, toda la polémica tras esta remembranza.

Los azules descendieron el año 1988 (Archivo)

¿En qué año estuvo la U en Segunda División?

Los azules, terminaron en la penúltima ubicación en el Campeonato Nacional de 1988 con 26 puntos y por diferencia de goles perdió la categoría, luego de igualar a dos tantos ante Cobresal en el Estadio Nacional y que no le alcanzó.

Durante el año 1989, los azules estuvieron en la división de plata de nuestro balompié y retornaron rápidamente a primera. Es más, alzaron la corona del ascenso tras vencer a Palestino en penales.