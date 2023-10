Huachipato vuelve al liderato del fútbol chileno gracias a la goleada por 4-2 ante Unión La Calera. Uno de los protagonistas de la jornada fue el exjugador de la Universidad de Chile, Jimmy Martínez.

El futbolista llegó en 2019 a la U como gran crédito, luego de varios años buenos en Huachipato, pero simplemente no dio en el tono y tras dos temporadas empezó el deambular del volante.

Recién en este 2023, Martínez recuperó su nivel y hoy se apuntó con un golazo que puede ser elegido el tanto del año en el fútbol chileno desde 60 metros sorprendió al arquero Omar Carabalí con una mega conquista que dará la vuelta al mundo.

“Sí, la verdad que no lo practico, pero sí soy consciente de las virtudes que Dios me ha dado y tengo que aprovecharlas. Lo veo, giro y ejecuté no más“, contó Jimmy en la señal de TNT Sports.

Jimmy Martínez no pudo rendir en la U y ahora renace en Huachipato (Photosport)

Martínez, con ese derechazo inatajable, también aprovechó de mandar un mensaje a su familia y dedicarle el gol a su pequeña hija Belén con mucha emoción festejó su tanto.

“Me quedo tranquilo que sumamos de tres puntos (…) Le mando saludos a mi familia en Laja, a mi pareja Paola y a mi hija Belén, que ojalá cuando crezca pueda ver el gol”, indicó.

Emoción por el título

Martínez es el motor en el mediocampo en Huachipato y él bien lo sabe, aunque con mesura y humildad se toma el momento que está pasando junto a los de la usina que dieron alcance a Cobresal.

“Creo que no tan solo yo he tenido un buen rendimiento siento que el equipo en conjunto anda bien y pudimos sumar de a tres puntos“, indicó.

Sobre la actualidad y el posible título del fútbol chileno, Martínez dijo que “también es todo nuestro y de la gente, ya que en los últimos años Huachipato no lo ha pasado bien. Hoy tenemos un presente muy bueno“.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones con el triunfo de Huachipato?

Huachipato con la victoria de esta noche por 4-2 ante Unión La Calera llegó a 49 puntos, los mismos que tiene Cobresal y el equipo de Gustavo Álvarez es líder del torneo.

Revisa el golazo de Jimmy Martínez en Huachipato: