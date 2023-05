Aunque técnicamente a Universidad de Chile le queda una hora de partido ante Universidad Católica, el sábado en el empate 1-1 con Ñublense, los azules jugaron la fecha 15, la que dio término a la primera rueda.

Como llegó la hora de los análisis y balances, el relator de TNT Alejandro Lorca acepta el desafío de Bolavip y hace una radiografía de los seis refuerzos que llegaron a la U de la mano de Mauricio Pellegrino.

Cristopher Toselli

“No ha jugado, un partido recuerdo que jugó ante Copiapó lo hizo bien y juzgando por las informaciones creo que es un buen elemento, aporta desde afuera, aporta experiencia y me parece razonable desde esta perspectiva que hay que tener dos arqueros de categoría y competitivos”.

Alejandro Lorca reprueba el rendimiento de Juan Pablo Gómez (Photosport)

Juan Pablo Gómez

“Mucho menos de lo esperado, el año pasado si no fue el mejor lateral de la temporada, estuvo cerca y creo que está al debe, no ha estado sólido y no ha sido el hombre que te ofrece el desdoblamiento ofensivo que era lo que te ofrecía”.

Matías Zaldivia

“Importantísimo, todos mis respetos para él, un tipo con rendimiento, un tipo con carácter. Él llegó con todo en contra, la hinchada de la U no lo quería por venir del archirrival y se le condenó de antemano. El tipo se bancó absolutamente todo con mucho silencio y profesionalismo, rindió en la cancha, nunca hizo una declaración de más, se ha manejado brillantemente y el partido clave fue ante Colo Colo, donde teniendo todo en contra, Él y Casanova fueron figuras”.

Federico Mateos

Puede dar mucho más, a mi me gusta mucho Mateos, futbolísticamente tengo una debilidad con él, pero siento que las cuotas que alcanzó en Ñublense, no las ha tenido en la U. No ha desteñido, por ejemplo en este partido entró y se notó de inmediato, ha tenido buenos partidos pero creo que puede dar más.

Alejandro Lorca analiza uno a uno a los refuerzos de Universidad de Chile

Leandro Fernández

“También me gusta. Costó al principio que Pellegrino le encontrara el puesto, al principio jugó de puntero e incidía poco, con el cambio a 4-4-2 cuando se movió por todo el frente de ataque, con libertad de movimiento, técnicamente es muy dotado con una enorme facilidad de remate. Lo que no me gusta es que tiene conductas que lo alejan de su rendimiento, como que está metido en todas las refriegas, le gusta hincharle las bolas a los árbitros, pero ha cumplido y creo que debe dar mucho más porque técnicamente es uno de los mejores jugadores que tiene la U”.

Nicolás Guerra

“Poco, poquito. Creo que él es un cabro con actitud y con condiciones, juega relativamente bien, estoy de acuerdo con lo que dice Pellegrino en el sentido que hace el desgaste y que a despecho de su físico, aguanta las pelotas y es vivo, eso quedó demostrado ante Ñublense, pero, llevamos una rueda y apenas dos goles en trece partidos y en algunos no tuvo mucho aporte”.