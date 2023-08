Francisco Eguiluz explica cómo Colo Colo dio vuelta el partido ante Everton con particular reflexión: "Por eso tienen de casero a la U"

Everton de Viña del Mar no se pudo hacer fuerte en condición de local en el día de ayer, donde cayó derrotado por 1-2 ante un Colo Colo que reaccionó a tiempo para quedarse con los tres puntos y llevárselos de vuelta a Santiago.

La derrota de los viñamarinos y por consecuencia triunfo albo fue analizado por Francisco Eguiluz, quien en Todo es Cancha empleó duros términos para referirse al partido que hicieron los viñamarinos ante los albos.

“Un desastre Everton, lo dijimos nosotros. Es como la selección de México, siempre arruga y Colo Colo te olfatea la arrugada siempre”, dijo abriendo los fuegos el comunicador del espacio mencionado.

Thompson puso el 2-1 para Colo Colo. | Foto: Photosport

Eguiluz, incluso, le pega a la U para explicar el triunfo del Cacique: “Por eso tiene de casero a la U y a estos equipos les pasa por encima en un ratito no más que juega Colo Colo, si no hizo un gran partido, yo no vi grandes rendimientos individuales”.

“De lo que uno puede destacar de Palacios y el desnivel de Thompson con el gol, pero pateó sin ningún jugador a la redonda. Si sabes que tienes al frente un jugador con buena zurda, ponle alguien encima, igual que con Palacios. Lo de Everton fue triste, lamentable, se despotenció y por el nivel de Colo Colo en el primer tiempo, le pudo haber hecho algo más”, cerró.

Con el triunfo de ayer, Colo Colo escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos, mientras que Everton de Viña del Mar bajó dos posiciones y ahora se ubica en la quinta posición con 31 unidades.