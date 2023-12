Fue una de las figuras de Cobresal, ahora está libre y manda un recado: "No me ha llamado ningún equipo grande"

Cobresal estuvo cerca de alcanzar la gloria y levantar el título del Campeonato Nacional 2023, pero Huachipato le arrebató el trofeo en la última fecha la gran chance al equipo dirigido por Gustavo Huerta.

Sin embargo, los Mineros terminaron quedándose con el subcampeonato y con la clasificación a la fase grupal de la próxima Copa Libertadores, por lo que los dirigentes del cuadro del norte de nuestro país ya comienzan a pensar en lo que será la temporada 2024

Uno de los pilares fundamentales del equipo fue el mediocampista Alejandro Camargo, quien fuese nominado al premio de “Mejor Jugador del Torneo” en la última edición de la Gala Crack Easy 2023.

Camargo ha sido vinculado con Cobreloa | FOTO: Oscar Tello/Photosport

ALEJANDRO CAMARGO QUIERE JUGAR UNA COPA INTERNACIONAL

Pese a su gran campaña, el experimentado volante decidió no seguir en Cobresal y ahora está en búsqueda de un nuevo club, así lo informó a través de una entrevista con ESPN FShow.

“La prioridad están en Chile. Los desafíos internacionales gustan siempre y la prioridad es ir a un club que juegue torneo internacional, pero no la fase de grupos porque uno de los equipos es Huachipato y ya está armado”, dijo de entrada.

Luego, el ex Deportes Melipilla y Universidad Concepción fue consultado por el panel sobre si ha recibido llamado de los denominados equipos grandes, a lo que Camargo no titubeó a la hora de responder.

“No, nada. No me ha llamado ningún equipo grande. Me encantaría ir a Santiago porque todo el movimiento está ahí, lo mismo pasa en Argentina que todo está en Buenos Aires”, cerró.

LOS NÚMEROS DE ALEJANDRO CAMARGO EN COBRESAL

Desde su arribo el 1 de enero de 2022, Alejandro Camargo alcanzó a disputar 58 encuentros con la camiseta de los Mineros, en los cuales: anotó 7 goles y dio 3 asistencias.