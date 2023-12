Cobreloa aún no toma contacto con Diego Coelho: otro club sí quiere fichar al delantero

Cobreloa está barajando varias opciones para reforzarse en el mercado de pases 2024. En Calama se toman en serio la vuelta a Primera División y manejan varios nombres para el ataque en el mercado de pases.

La intención de Emiliano Astorga es tener un par de jugadores extranjeros en puestos ofensivos y ahí apareció esta mañana el nombre de Diego Coelho, goleador de Curicó Unido que aún no define su futuro.

Los del Loa buscan a un delantero centro y Coelho queda como anillo al dedo. Uno de los encargados de guiar su destino en Chile como Washington Castro contó la verdad sobre el futuro del delantero.

“Lo hablé acá en Unión Española y en un par de instituciones más, pero la verdad que en Cobreloa no. Hablamos con Fabián ayer, pero no ha aparecido nada de Cobreloa y no hemos hablado nada con ellos. Nadie nos ha llamado ni tampoco nosotros”, reveló Castro.

DIego Coelho aún no sabe que pasa con su futuro (Photosport)

Más allá de todo, Castro aplaude a Cobreloa que tenga en la mira a Diego Coelho, quien es hijo del ex seleccionado uruguayo Walter Fabián Coelho, con pasos por el Elche en España.

Castro admitió la grandeza de Cobreloa argumentando que “es una tremenda institución, tremendo club, un gigante, un grande del fútbol chileno y que lindo que haya vuelto a Primera”.

¿Qué equipo de Primera División en el fútbol chileno tiene en la mira a Diego Coelho para el 2024?

Diego Coelho es manejado por su padre y también por el exjugador de Universidad Católica, Sebastián Taborda. Todos ellos están trabajando con Francisco “Paco” Casal, uno de los representantes más importantes de Uruguay.

Castro acá en Chile también lleva la carrera del delantero que suena en Cobreloa y el agente sí revela que club de Primera División lo tiene en la mira y le podría ganar la pulseada al elenco de Calama.

“Lo hablé acá en Unión Española, en un par de instituciones, pero la verdad que en Cobreloa no (…) Por supuesto que Cobreloa es una tremenda institución, pero no hay nada aún”, agregó Castro.

Incluso, el representante agregó que “también hay cosas de Colombia que nos han llamado, de otros países, pero se está analizando. Diego está en Montevideo de vacaciones, es un gran profesional y anduvo bien acá. Está adaptado al fútbol, le gustó el país, la gente, el trato, jugador de 27 años, joven y veremos que pasa en estos días”.

¿Cómo fue la temporada de Diego Coelho en el fútbol chileno?

Diego Coelho suma dos temporadas en la Chilean Premier League con Curicó Unido. En 2023, el uruguayo bajó a la Primera B con el elenco albirrojo y, pese a ello, fue uno de los que disputó los 30 partidos de la temporada.

Durante su estadía en La Granja, Coelho marcó 8 goles y disputó 1.714 minutos en la cancha. Ahora, el futbolista debe decidir su futuro si está en Cobreloa, la Unión Española y varios clubes más.