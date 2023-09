Gonzalo Fouillioux prefiere no asumir de qué equipo es hincha: "No me suma en este momento"

Todo apasionado del fútbol tiene su equipo favorito. Y los periodistas deportivos no son la excepción a esta regla, pero muchos de ellos intentan no dar a conocer sospechas sobre este tema.

Lo cierto es que a medida que van pasando los años va apareciendo “nueva savia” en el medio deportivo nacional, entre los que destaca el comunicador Gonzalo Fouillioux, quien se ha ganado su espacio en el canal deportivo TNT Sports y ahora en Televisión Nacional de Chile.

El panelista del reconocido programa Todos Somos Técnicos fue el especial invitado del espacio Buenas Noches a Todos que conduce Eduardo Fuentes, quien en dicha entrevista no titubeó a la hora de preguntarle al querido periodista sobre su equipo favorito.

“Ya llegará el momento de decir todo. Yo siento que eso es algo que muchos periodistas lo hacen que blanquean del equipo que son, yo creo que no me suma en este momento porque hay mucho hate en las redes sociales”, señaló en un comienzo.

“Quizás si no tuviese que estar tan vinculado al fin de semana tras fin de semana con diferentes cosas que se juegan podrían ser más natural”, agregó.

Finalmente, el egresado de la Universidad del Desarrollo remarcó que “yo creo que todavía no es el momento, pero a mí me gusta mucho una manera de sentir y de expresar el fútbol y me pasa también que me entusiasman ciertos equipos que no es necesariamente el equipo que me gusta. Hay equipos que quiero que les vaya bien porque me representa y defiende los ideales como yo veo el fútbol: los tipos valientes, protagonistas y que respetan la pelota”.