El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, vivió una aventura electoral marcada por múltiples obstáculos en las últimas elecciones presidenciales de nuestro país.

Pese a su amplio reconocimiento en el mundo deportivo y su trayectoria en la gestión pública, el exdirigente obtuvo apenas un 1,26% de los votos en la primera vuelta, quedando muy lejos de los candidatos con reales opciones de avanzar al balotaje.

Su incursión en la carrera presidencial implicó financiamiento propio y créditos bancarios para sostener la campaña, situación que hoy lo tiene enfrentando una importante deuda con Banco Estado.

Mayne-Nicholls no se arrepiente de haber intentado ser presidente de Chile | FOTO: Karin Pozo/Aton Chile

Harold Mayne‑Nicholls y su deuda con el Banco Estado

Fue en una entrevista con Las Últimas Noticias donde el exdirector ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 confesó que el monto adeudado bordea los 300 millones de pesos.

En la conversación, Mayne-Nicholls dejó en claro que su intención es cumplir con todas sus obligaciones financieras, aunque reconoce que el escenario no es sencillo.

“Son los costos de esta aventura electoral. El sistema de préstamo, en este caso del BancoEstado, se da en la medida de las expectativas que tiene la institución sobre las diferentes candidaturas. Obviamente, a mí me prestaron menos que a Evelyn Matthei, pero es lógico”, señaló el periodista en primera instancia.

Luego, agregó: “He tenido conversaciones con el banco. Claro que sería ideal que me condonaran parte de la deuda, pero eso no parece posible. Sin embargo, he visto buena disposición en cuanto a la manera de saldarla”.

Finalmente, cerró con un mensaje claro sobre su postura frente al complejo escenario económico: “En síntesis, solo necesito que me den un plazo y pagaré toda la deuda que generó mi candidatura”.

