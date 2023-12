Universidad de Chile perdió 3-4 ante Cobresal en El Salvador y con este resultado matemáticamente no puede alcanzar la séptima posición, esa que da pasajes a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, hay una posibilidad remota para que los azules rematen octavos y les alcance para ir a la cita continental, uno de los objetivos planteados por Mauricio Pellegrino cuando llegó a la U a principio de temporada.

El DT termina contrato y aunque no se ha discutido su continuidad, César Vaccia conversa con Bolavip esperando el milagro en la última fecha y haciendo un pedido: que siga el estratega argentino.

“Esto es fútbol y la U no ha andado bien este año, ha tenido mala suerte también y alguna vez que se alineen los astros y permitirnos hacer un buen equipo para la próxima temporada”, afirma.

César Vaccia se la juega por la continuidad de Mauricio Pellegrino.

Vaccia además aboga por darle un año más al actual entrenador de la U, asegurando que el tipo tiene las virtudes necesarias para continuar.

“Yo quiero que continue Pellegrino, es un tipo correcto, es un tipo decente, ahora uno no debe dejar de observar que los resultados no han sido los esperados, pero no creo que sea culpa del entrenador”, aseguró.

En esa misma línea, da un ejemplo. “Mira lo que pasó con Beccacece, le dimos menos de un año y después hizo buenas campaña en Argentina, pero es lo que me parece a mí, y los dirigentes claramente tienen otra mirada”. cerró.

¿Cuándo fue entrenador de Universidad de Chile, César Vaccia?

El oriundo de San Antonio asumió la banca interina de la U en 1999 luego de la salida de Roberto Hernández.

Los resultados de Vaccia fueron positivos y la dirigencia encabezada por René Orozco lo ratificaron para ser el DT.

Los azules bajo el mando del entrenador nacional ganaron los títulos de 1999 y 2000.