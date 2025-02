La Roja Sub-20 cayó agónicamente ante Paraguay en el segundo duelo del Hexagonal Final del Sudamericano, el que se está desarrollando en su totalidad en Venezuela.

El combinado criollo no pudo aprovechar las múltiples ocasiones de gol y terminó pagando caro dichas chances de gol, pues los guaraníes en la última jugada aprovecharon una increíble falla del portero Ignacio Sáez para quedarse con los tres puntos.

Pero no solamente Sáez fue criticado por los hinchas nacionales, sino también Damián Pizarro, que ingresó en los minutos finales para buscar el gol que le diera una alegría al pueblo chileno, pero esto no se terminó dando.

Clavito Godoy le pega un raspacachos a Damián Pizarro y Nicolás Córdova

Las críticas hacia el nivel de juego del Equipo de Todos no tardaron en llegar y el siempre polémico Hernán “Clavito” Godoy le hizo un fuerte tirón de orejas a Nicolás Córdova.

“Nicolás Córdova lleva harto tiempo con la preparación, tenía que haber metido una gran cantidad de partidos antes. Además, a estos jugadores tienen que hacerlos jugar en el Primer Equipo porque maduran tarde (…) Estamos en un abismo compadre”, enfatizó el ex DT de Santiago Morning en conversación con BOLAVIP CHILE.

Además, no se quedó callado y tuvo fuertes palabras para el rendimiento del ex atacante de Colo Colo. “No pasa nada ya con Damián Pizarro, no le apunta a una”, cerró.

Solo jugó 20 minutos ante Paraguay | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿Cuándo es el próximo partido de La Roja Sub-20?

El próximo encuentro de Chile en el Sudamericano Sub-20 será contra Uruguay. Se jugará el lunes 10 de febrero, desde las 22:00 horas, en el Estadio Nacional Brígido Iriarte.