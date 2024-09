Óscar WIrth, ex portero de la Selección Chilena, se refirió al durísimo round qu tuvieron Arturo Vidal y Johnny Herrera.

Arturo Vidal incendió las Redes Sociales en el día de ayer con un polémico video en donde se hacía referencia a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, algo que no cayó para nada bien en Johnny Herrera, ex portero de La Roja y Universidad de Chile.

El ex arquero reaccionó en TST de TNT Sports y le puso la lápida al King diciéndole “hueón estúpido”, entre otras cosas. La respuesta de Vidal, como era de esperarse, no tardó y le dedicó un post completo en Instagram donde agigantó la polémica.

Esta situación no le gustó para nada a Óscar Wirth, histórico portero de la Selección Chilena quien en diálogo con Bolavip Chile sencillamente liquidó a ambos por el duro round mediático que protagonizaron.

Vidal, nuevamente en la polémica. | Foto: Photosport

“Lamentablemente esto no es nuevo, solo que antes se comentaba menos. Siempre en un grupo grande de 30 personas hay un tontorrón o dos, no vale ni la pena quemarse o molestarse con ese tipo de personas, porque no van a cambiar por más que uno les diga algo”, dijo.

En esa línea, Wirth complementa diciendo que “Acá cualquiera puede abrir la boca, pero de ahí a que tenga un respaldo serio con lo que dicen… no es productiva. ¿Qué se gana? ¿Demostrarle al otro que eres más guapo?”.

En el cierre, el histórico remata todo con un duro dardo: “Antes esas cosas se decían a la cara y exponían lo que tenían que decir y ahí quedaba. Quizás, no se saludaban más en el camarín, pero seguían jugando. Ahora quieren llamar la atención con cualquier tontera”, cerró.

Lo que viene para La Roja

La Selección Chilena recibirá la visita de Brasil el próximo 10 de octubre, mientras que el compromiso ante Colombia está pactado para 5 días más tarde en la calurosa ciudad de Barranquilla.