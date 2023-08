Sorpresa causaron las palabras de Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos el día de ayer, en donde dijo que feliz tendría al entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, dirigiendo en Universidad de Chile.

Las palabras de histórico portero azul, eso sí, no encontraron buena respuesta en Raúl Toro, histórico entrenador del fútbol chileno quien conversó con Bolavip Chile y le dio un portazo a la idea del otrora capitán de la U.

“Cero opción, porque generalmente si los jugadores de Colo Colo cuando pasan a la U como pasó con Zaldivia se le fue la gente encima y no lo querían, imagínate un entrenador, peor todavía. Es como si el Bichi Borghi fuera a la U, son personas identificadas con sus clubes y es difícil”, dijo Toro.

Herrera propuso a Gustavo Quinteros en Universidad de Chile. | Foto: Photosport

El DT se fue en picada contra el ex arquero: “No sé por qué Johnny Herrera está hablando tantas y puras estupideces, qué mierda le pasa al Johnny. Lo he escuchado decir cosas que yo digo ‘cómo las puede decir’. Yo creo que es mejor no meterse en ese tipo de cosas, son muy personales”.

Por otro lado, Toro cree que Mauricio Pellegrino debería continuar su proceso en Universidad de Chile y no sacarlo ya que, para él, ha hecho una más que aceptable campaña considerando las condiciones en las que tomó a la U.

“Pellegrino lo ha hecho extraordinariamente bien. Estamos hablando de la U, club que los últimos 3-4 años estaba a punto de descender y ahora pelea arriba. ¿Qué quieren, que la U lleve 10-15 puntos de ventaja al segundo? Esto es fútbol profesional y creo que Pellegrino lo ha hecho bien, con buen trabajo”, remató.