Hugo Droguett lleva un tiempo alejado de las canchas desde su retiro del fútbol profesional, pero de igual manera se las ingenia para estar siempre en el ambiente del fútbol y hablar de la actividad que lo impulsó incluso a la Selección Chilena.

El recordado volante de Universidad de Chile y Deportes Temuco, entre otros equipos, recordó la vez que estuvo a punto de llegar al Colo Colo de Claudio Borghi, pero que no se pudo dar por motivos que el jugador reveló.

En conversación con Prensa Fútbol, Droguett reveló que “La decisión no pasaba por mí, ya que mi pase pertenecía a Universidad de Concepción. Yo estuve ese año a préstamo en la U y la verdad es que yo no lo sabía. Me preocupaba de jugar no más, y no sabía de mayores cosas”, dijo.

Hugo Droguett ya está retirado del fútbol. | Foto: Photosport

“Colo Colo estaba haciendo la opción de compra a la Universidad de Concepción, donde estaba prácticamente hecho, pero se cayó por culpa de mi representante. Empezó a decir cosas en una reunión de que me habían amenazado y eso no fue así, fue todo mentira. Nunca recibí una amenaza. Al contrario, yo estaba yendo al Monumental en la Noche Alba para llegar a Colo Colo”, complementó.

Droguett desenmascara a su antiguo representante: “Al tiempo después supe que mi representante quería más plata para él que para mí. De hecho, Claudio Borghi me llamó para que me fuera a Colo Colo, pero finalmente no se dio por culpa del representante”, reveló.

Así las cosas, es toda una incógnita qué hubiese pasado con el volante en el segundo semestre de Colo Colo el 2006, donde el equipo llegó a la final de la Copa Sudamericana y terminó cayendo en un dramático partido ante Pachuca.

El negro registro de Hugo Droguett en finales con la U

Hugo Droguett fue parte del plantel azul que le tocó perder la final del Torneo de Clausura 2005 ante Universidad Católica y Torneo de Apertura 2006 ante Colo Colo, ambas mediante lanzamientos penales.