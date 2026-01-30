Universidad de Chile tiene una deuda histórica: la construcción de su propio estadio. Ello bien lo sabe un campeón del mundo, que durante su carrera como jugador se alzó como un ídolo de Boca Juniors.

En 2003, levantó el título de la Copa Intercontinental tras vencer a Real Madrid, lo que le vale considerarse como un monarca planetario. Su nombre difícilmente será olvidado… ese es el caso de Martín Palermo.

En conversación con Las Últimas Noticias, el mítico goleador recordó su pasó por Chile y lanzó un potente mensaje: le gustaría que el cuadro azul tenga su casa propia. Antes de ello, realizó una breve reflexión.

“Los clubes en Chile son ordenados, cumplen con los contratos y la reglamentación. Me gusta eso de que los clubes no pueden tener deuda con los planteles”, comenzó señalando.

En dicha línea, la leyenda sudamericana agregó: “Las estructuras de los clubes son buenas, obviamente, cada uno va dando su paso, como lo ha hecho Universidad Católica con su estadio“.

Martín Palermo exige un estadio para Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Un estadio para Universidad de Chile

Fue tras dicha introducción que el actual entrenador (está sin equipo) mencionó al elenco laico e imploró por un recinto deportivo a su altura. Es el sueño de todos sus hinchas.

“Ojala el día de mañana Universidad de Chile pueda también tener su estadio propio, como lo tiene Colo Colo o Unión Española“, concluyó el retirado futbolista.

En resumen: