Cobreloa empezó a trazar el proyecto deportivo para jugar en la Primera División durante el 2024. El técnico Emiliano Astorga firmará su contrato en las próximas horas por dos temporadas prorrogables y el DT también entregó su listado de prioridades y refuerzos para el próximo mercado de pases.

Entre las posibilidades figuran dos opciones. Una es para el mediocampo el volante Fernando Cornejo y el otro es el delantero Lionel Altamirano, quien viene de realizar dos temporadas importantes en lo personal en el ataque de Rangers.

Para el ídolo de Cobreloa, Jorge Luis Siviero, es tajante respecto a la posibilidad de firmar al Tanque Altamirano para afrontar el retorno a Primera División, luego de 8 años en la Primera B.

“Para mí, no es la mejor opción para jugar en Primera División. Hay mejores nombres que él sin ninguna duda alguna. Altamirano, sin quitarle mérito y según mi modo de ver las cosas, no es de lo mejor que pueda llevar Cobreloa para el próximo año”, expresó en diálogo con Bolavip.

Le bajan el pulgar a Lionel Altamirano -izq- para reforzar el ataque de Cobreloa para 2024 (Photosport)

Siviero no se guarda nada y cree que Altamirano no está capacitado para defender a los loinos. Además, el ex DT de la institución de Calama cree que tampoco se debe traer a cualquier opción.

“Si empezamos con el tema económico, entonces, estamos en problemas. Siempre hay dónde buscar y hay delanteros de mayor jerarquía. Incluso, en la Primera B hay mejores nombres que el de Altamirano”, agregó Siviero.

Sus predilectos

Siviero tiene a varios candidatos para poder defender a Cobreloa en la Primera División y son dos opciones que actúan en la Primera B y que han mostrado condiciones para dar el gran salto.

“De los 9 que hay, (Luis) Acevedo de Temuco puede ser una buena carta y el que me gusta mucho mucho es (Rodrigo) Contreras, el delantero de Antofagasta, ese me gusta mucho”, añadió.

Incluso, el ex finalista de la Copa Libertadores en Cobreloa es tajante: “En el extranjero debe haber también algún 9 como la gente para jugar en Primera el próximo año. Sinceramente, la verdad, Altamirano no me gusta”, terminó.