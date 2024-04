Cobreloa quiere dejar atrás la caída ante Universidad de Chile y levantare en su siguiente duelo, que será contra Coquimbo Unido. Para este compromiso, una leyenda del club de Calama le entregó una exigencia al plantel: mejorar un punto en específico. Cree que tal falencia fue clave en la última derrota… hasta se ofuscó recordándolo.

Las enseñanzas que le dejaron las dos finales de Copa Libertadores fueron clave para Washington Olivera. A sus 69 años, el mítico exfutbolista uruguayo asegura que los dirigidos por Emiliano Astorga deben mejorar la definición frente al arco. Si de algo sabe Trapito -como se le recuerda con cariño- es de hacer goles. Cómo no, si era une excelso delantero.

“El problema es que cuando llegas y no finiquitas, estás liquidado. Cuando íbamos 2-1 (contra Universidad de Chile por la sexta fecha) tuvimos el empate, pero un delantero quiso resolver solo, por el ego personal quizás, pero era una jugada de gol. Después nos clavaron el tercero”, comenzó indicando en conversación con Bolavip Chile.

“En ese momento tienes que estar frío. Hay veces que corres 90 minutos y te llegan dos pelotas. Tienes que definir la situación, porque si erras ya no te llegan más y perdiste. Hay que estar clarito y frío”, complementó la leyenda charrúa de los Zorros del Desierto.

Trapito Olivera describió la falencia de Cobreloa.

Llamó a despertar a Cobreloa

Si hay algo que caracteriza a Cobreloa, es el temple del pueblo minero. Es por ello que Trapito Castro llamó a los jugadores del actual plantel a tener dicho linaje en próximo encuentro, que será ante Coquimbo. Para el charrúa no hay duda: se puede a pesar de que los aurinegros estén en nivel de Copa Sudamericana.

“No porque estén jugando copas van a ser más que Cobreloa. El partido de fútbol se gana en cancha. Si juego contra el mejor de mundo y me planto en la cancha bien, capaz no me ganan. Es la disposición de cada jugador. Si no tienes fe, para qué ‘miércales’ estás jugando fútbol”, cerró.

Próximo partido loíno

El siguiente compromiso del cuadro naranja será contra Coquimbo Unido el domingo 7 de abril. El duelo, válido por la séptima fecha del torneo local, se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.