¿Influyó el arbitraje en el resultado o no? Mario Lepe se suma al debate y da su veredicto tras triunfo de Colo Colo ante la UC

Colo Colo y Universidad Católica protagonizaron un clásico caliente en el Estadio Monumental, donde los albos se quedaron con el compromiso en los minutos finales con una remontada épica que seguramente será recordada por mucho tiempo.

Los hinchas de la UC y el propio Nicolás Núñez dispararon en contra del juez Felipe González una vez terminado el compromiso, ya que se sintieron perjudicados por algunos cobros y, específicamente, por el tiempo de adición en la segunda mitad.

“Son las incongruencias que tienen los árbitros, de veinte jugadas así no cobran una y a veces sí. Es como cuando hacen los shows en los tiros de esquina de no agarrarse y no cobran nunca, pero una vez van a cobrar y son cosas que pasan en nuestro fútbol”, analizó Mario Lepe en diálogo con Bolavip Chile.

En la UC estallaron contra Felipe González. | Foto: Photosport

Lepe, aun así, reconoce que el Cacique fue superior a la UC dentro de la cancha: “Sin duda que Colo Colo jugó mucho mejor. Era muy difícil darle espacio a Colo Colo, iba a ser determinante para el desarrollo del partido”.

“El resultado no pasa por el arbitraje, solo que cobró jugadas que no suelen cobrar. Yo creo que se equivocó por ser tan estricto porque ahora lo van a criticar si no lo hace de aquí en adelante”, remató en el cierre.

Lo que viene para albos y cruzados

Colo Colo deberá visitar a Palestino en La Cisterna, mientras que Universidad Católica tendrá que visitar a O’Higgins en Rancagua por el Campeonato Nacional 2023.