Complejas horas vive el destacado periodista deportivo Pedro Carcuro tras pasar por un complejo estado de salud. Luego de realizarse exámenes, los profesionales determinaron que quedase internado en la Clínica Los Andes.

El día viernes, el comunicador de 79 años, acudió al centro asistencial por presentar algunas complicaciones y en el lugar, determinaron que Carcuro estaba aquejado de una arritmia cardíaca.

Sin embargo, fue el propio periodista y voz de Radio Agricultura, quien dialogó con Diario La Hora y que reproduce Redgol, quien dio cuenta de su presente mientras sigue siendo observado.

“Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor. Pero, la firme es que no estuve bien. Uno es viejo, uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos. Ojalá no sea nada más y que ya esté todo controlado”, reconoció el ex animador del De Pé a Pá.

Carcuro reconoció que los doctores no tenían buena cara (Captura)

Carcuro: “Chile no hizo un buen partido”

A su vez y lejos de los cuidados, el rostro de TVN espera volver pronto a sus labores y avisa, “el jueves espero estar de vuelta en el trabajo”, para continuar lo que siempre ha hecho con tanta dedicación.

Finalmente y pese a su estado de salud, el profesional dijo haber visto el partido de la selección chilena ante Perú en la Copa América, “ahí estuve mirando en un computador, no fue el mejor partido en realidad, ojalá mejoren, sino la cosa se nos va a complicar”, cerró Carcuro.