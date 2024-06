El relator mandó al delantero nacido en Inglaterra a un reality, generando rechazo en varios ex jugadores.

Mundialista chileno sale a defender a Pedro Carcuro por críticas a Ben Brereton: "Los ex futbolistas que están en TV hablan puras h...."

Luego de la victoria de la selección chilena sobre Paraguay, hizo noticia la dura crítica de Pedro Carcuro al delantero Ben Brereton, afirmando que no tiene nivel para La Roja y que si lo llaman por ser simpático, entonces que lo mejor es que venga a ser parte de un reality.

Esto marcó pauta y fueron varios ex entrenadores y ex futbolistas que forman parte de los paneles de programas deportivos los que no quedaron conforme con los dichos del hombre fuerte de TVN.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que de entrada asegura ponerse del lado del legendario comunicador. “Comparto absolutamente lo que dijo don Pedro Carcuro, el mejor relator de la historia”, indica.

Agregando que “hace un tiempo me dieron como caja en las redes sociales por decir que Brereton era malo, pero si es pésimo, el huevón es malo, ¿qué quieres que haga? no podemos inventar que es bueno, técnicamente es muy malo”.

Acto seguido el mundialista chileno le cae con todo a los detractores del relator. “Carcuro dice la verdad, y todos estos ex jugadores, técnicos que están en televisión, nunca quedan mal con nadie y por eso apoyan a Ben”, asegura.

Miguel Ángel Neira asegura que los ex futbolistas en los paneles de programas hablan puras h…

Miguel Ángel Neira no se queda ahí y sentencia: “Los ex futbolistas hablan puras huevadas en televisión, yo cuando veo los partidos los veo sin sonido, y eso que es súper fome ver un partido sin audio, pero prefiero eso que escuchar a estos señores”.