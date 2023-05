No es una novedad de que el fútbol chileno está de capa caída. Son muchos los factores que pueden explicar el declive de nuestro Campeonato Nacional. Ante esta situación, Jaime García, en conversación con Radio Agricultura, comentó sobre los problemas de nuestro fútbol.

“Nosotros en cadetes nos estamos extinguiendo. Están pasando dos o tres jugadores y los estamos tratando de vender al tiro para salvar algo. Porque no se viene bien, porque no se está trabajando bien, no hay canchas ni lugares de entrenamiento, no hay buenas colaciones, no hay buenos buses ni buen campeonato. Los cabros chicos se nos están extinguiendo, lo vengo diciendo hace rato”, comenzó diciendo García

“El campeonato no va a mejorar si no mejoramos desde la base. Estamos jugando con jóvenes que tienen que tener un reglamento y que uno los tiene que poner muchas veces por obligación y eso no puede ser. A los 19 o 20 años los jóvenes ya tienen que estar jugando. Acá hay un problema estructural, de base, de cimientos que más allá de los representantes y de quiénes se hagan cargo de los equipos”, agregó el técnico de Ñublense.

Jaime García crítica las normas del Campeonato Nacional. Jose Robles/Photosport

“Esto no va a acabar hasta que hayan normas de que se mejore y se hagan cimientos como corresponde”, continuó diciendo.

Por otra parte, García también se refirió al partido contra Aucas por Copa Libertadores. “Te puede abrir dos puertas que son la Sudamericana y seguir en carrera en Libertadores ante un equipo que en la altura es fuerte. También tiene sus fallas como todo equipo, pero se hace fuerte allá. Si vamos con un orden claro, con un equipo muy corto le podemos hacer daño”, señaló García.

Para cerrar, comentó sus objetivos en el torneo internacional. “Nosotros queremos pasar y cuando estás haciendo buenas presentaciones, enfrentas a equipos y vas viendo que la mecha no es tan larga como uno cree. Podemos hacer cosas importantes. Hay que jugar el partido, obviamente, pero voy con muy buena disposición”.