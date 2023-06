Los programas de Youtube se han transformado en el grito y plata hoy por hoy de los comunicadores y es así como muchos, ya ingresaron en esta temática para generar sus propios contenidos y por cierto, mantener una interacción con sus seguidores.

Es lo que ocurre con Juan Cristóbal Guarello, quien arrancó su proyecto La Hora de King Kong y tras el partido entre Bolivia y Chile volvió a arremeter en esa especie de disputa tras algunos dichos del corresponsal chileno en Europa, Maks Cárdenas.

En la ocasión, bastó que los televidentes lo nombrasen para que Guarello nuevamente hiciera un alcance sobre él. “Echen a Maks… ah perdón. No, me da lo mismo ese cabro, por una camiseta, pues… por una camiseta”, fue lo primero que dijo el comentarista.

Sin embargo, hace unos días, Cárdenas recurrió a una especie de ninguneo en relación a que el panelista de Radio Agricultura no terminó la carrera de periodismo, algo que desde luego, salió al paso para explicar.

“Vamos a hacer una vaquita para que termine la carrera, voy a explicar bien eso. Yo me tuve que retirar de la carrera de periodismo el año ’94 porque no podía seguir pagando, tuve que congelar. Mi papá estaba enfermo, mi mamá era profesora, yo acá no me estoy haciendo la ‘vístima’, no estoy llorando. No pude seguir pagando, trabaja en La Nación y ganaba 180 mil pesos”, argumentó el comunicador.

Siguiendo en su historia, JC agregó que “estaba en Dicom, tenía protestos y no podía endeudarme. Estuve 10 años en Dicom y me tuve que retirar. En esa época había que firmar letras, papeles y empecé a trabajar para salir adelante. Y el año 2000 cuando comencé a ganar un poco más de plata fui y pagué todo lo que debía en la universidad, me fui tranquilo, pero no pude terminar la carrera. Esa es la verdad, ya que esa es la única carta que tienen bajo la manga”, enfatizó.

Tras eso, el escritor mostró un reconocimiento que obtuvo gracias a sus investigaciones y si bien encontró que era algo un tanto vulgar, era necesario hacerlo. “Esto es medio flaite, pero este señor que no se tituló se ganó el Premio Municipal de Literatura 2019 a la mejor investigación periodística. Un premio que se entrega desde los años ’30 por el libro ‘Aldo Marín, carne de cañón’. A mi me da lo mismo, no tengo cartón, pero tengo investigación, tengo libro, tengo calle, tengo 30 años de trayectoria, papá”, exclamó.

“Esa tontera que Cagigao utilizó en mi contra, porque es el gran argumento de todos los tarados, porque yo estudié cuatro años periodismo, pero es poquito. Demuestra los poquitos que son”, concluyó Guarello.