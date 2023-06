Juan José Ribera se despide de Deportes Temuco: "Me ha costado vivir en Temuco, no por la gente ni por el club, sino por el fallecimiento de mi madre"

Juan José Ribera vivió su último partido al mando de Deportes Temuco. El técnico nacional se despidió del conjunto pije con un empate ante Deportes Santa Cruz.

Ribera explicó que su salida de Temuco se debe al fallecimiento de su madre, quien falleció en marzo de este año. “Me ha costado vivir en Temuco, no por la gente ni por el club, sino por el fallecimiento de mi madre. No he tenido el luto con el apoyo de mi familia que está en Santiago y lamentablemente no me puedo traer a mis familiares. Me he armado de valor para poder dirigir los últimos partidos”.

“Esa es la razón, incluso yo pensé en irme antes, cuando falleció mi mamá. Dirigí el partido contra San Luis (6 de marzo) pensando en que al otro día me iría a la casa para poder estar con mi familia”, agregó Ribera.

Juan José Ribera no continuará en Temuco. (Archivo)

“Es complicado vivir un momento así y estoy sin mis pilares fundamentales como lo son mis niñas. Ellas también sufren y todo esto no me está haciendo bien, siento que me estoy enfermando, esa es la realidad”, fue el triste relato que dio a conocer Ribera en conferencia de prensa.

Sobre la opción de llegar Curicó Unido, Ribera también tuvo palabras. Hay una posibilidad que me presentó mi representante. Es una opción, pero no está firmada y no es un contrato multimillonario de cuatro años. No es la principal razón por la que dejo mi cargo en Temuco”.

Ribera deja a Temuco dejándolo en el quinto puesto con 26 puntos, a cuatro puntos del líder San Luis.