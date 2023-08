Universidad de Chile y Universidad Católica tuvieron en su carpeta al volante Javier Altamirano, quien tuvo un tremendo rendimiento en Huachipato durante el primer semestre, vive inminentemente sus últimas en el fútbol chileno.

El volante hace varias semanas está en la mira de varios equipos del extranjero. Altamirano, quien también viene de trabajar con la Selección Chilena Sub 23, fue seguido por veedores internacionales que recabaron datos y vieron su juego en Concepción con la Roja ante Cuba.

Hace algunas semanas, Bolavip dio cuenta que el Sporting Braga estaba tras los pasos del jugador y desde Argentina revelaron que Estudiantes de La Plata quería la ficha del futbolista. Ahora, Cooperativa, a través del corresponsal Sergio Godoy Acosta, dio a conocer que el mediocampista puede dejar Huachipato.

“Javier Altamirano (23) por estas horas maneja una importante oferta del fútbol europeo, clave será este sábado en las negociaciones para saber si el destino del talentoso volante de #Huachipato está en el Viejo Continente”, explicó.

Javier Altamirano está viviendo sus últimas horas en el fútbol chileno (Photosport)

Altamirano está considerado para el partido de mañana de Huachipato ante la Unión Española en Santa Laura. Ese podría ser el último juego del volante, quien es representado por Fernando Felicevich.

Hace algunos días, Altamirano presentó una afección dental y el DT de la usina, Gustavo Álvarez, fue claro para determinar que él sí tiene en sus planes al futbolista que asoma como titular.

“Sabemos lo que ganó Javier esta temporada, no hay nada concreto y prefiero no adelantarme a los hechos”, dijo el DT. Otro dato más: Berizzo no lo citó a la Roja y eso da cuenta que el futbolista sí se encamina a salir del país por su nuevo destino.