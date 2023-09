Arturo Vidal sufrió una lamentable lesión en el partido ante Colombia por las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 que, seguramente, lo marginará por lo que resta de la temporada 2023.

Pese a la negativa noticia, el King se dio el tiempo de prender stream en su paso por el país, donde junto a Gary Medel respondieron a varias preguntas que sus seguidores le hacían sobre distintos temas.

Una fue si ambos jugarían en Universidad de Chile debido a la identificación alba de Vidal y la cruzada de Medel: “Yo no jugaría nunca en la U”, dijo un Vidal que no dudó ni medio segundo en responder.

Vidal y Medel responden interrogante. | Foto: Photosport

“¿Jugarías en la U?”, le preguntó Vidal a Medel: “No, no creo”, respondió el jugador del Vasco da Gama. “Pitbull no cree y no, yo no. 100% no”, dijo el volante del Athletico Paranaense sobre una posible estadía en el CDA.

Así las cosas, ambos jugadores mantienen sus ‘colores’ con los clubes que lo formaron, pero en el caso de Medel no dio una respuesta tan tajante como la de Vidal, quien de lleno dice que jamás jugaría en los azules.

Lo que viene para La Roja

La Roja vuelve a la acción el 12 de octubre para recibir a Perú en el Estadio Monumental y después visitará a Venezuela el 17 del mismo mes.