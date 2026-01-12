El mercado de fichajes del fútbol chileno ha vuelto a encender la ilusión en los hinchas de los tres clubes grandes del país, donde cada incorporación es recibida como una señal de esperanza de cara a la próxima temporada.

Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica concentran gran parte de la atención mediática, con fanáticos pendientes día a día de refuerzos, rumores y negociaciones que muchas veces no llegan a buen puerto.

Sin embargo, ese entusiasmo en más de una ocasión se transforma en exageración. La llegada de refuerzos, incluso sin grandes credenciales, suele provocar reacciones desmedidas en redes sociales, instalando la idea de que cualquier fichaje será automáticamente la solución a los problemas deportivos.

La advertencia de Marcelo Muñoz sobre la valoración de los refuerzos

Este fenómeno fue analizado con dureza por el periodista Marcelo Muñoz, quien en el programa Todo Es Cancha apuntó directamente a la forma en que los simpatizantes están valorando las incorporaciones que arriban a sus clubes en este mercado.

“El hincha de la U, de Colo Colo y de la Católica se están comiendo cualquier caramelito hoy en día con los jugadores”, lanzó Muñoz, poniendo el foco en cómo se sobredimensiona el impacto de cada refuerzo que llega.

De esta manera, el mercado de pases vuelve a abrir el debate sobre las expectativas que se generan en torno a cada refuerzo que arriba a los clubes grandes del balompié nacional.

En síntesis…