La Universidad de Chile en su momento estuvo cerca de arreglar con el delantero Maximiliano Cerato, quien fue una de las figuras durante muchos años en Everton. Ahora, el Maxi está pasando un duro episodio personal y realizó un dramático posteo a través de su Instagram.

Ceratto reconoce que está pasando por una situación delicada, mientras intenta mostrar su juego en Defensores de Belgrano en Argentina. El volante sondeado por la U en 2021 reconoce su drama personal

“Asumo y soy responsable de un problema que vengo atravesando hace tiempo, pero que hoy decido erradicarlo de mi vida, eliminarlo, ya que ha generado daño a las personas que más amo sobre todo a mi familia. Después de tropezar encontré ayuda profesional y junto a las personas que me rodean intentaré dar el máximo de mi para ganar la batalla“, manifestó Ceratto.

Una de las frases más fuertes del escrito en Instagram fue: “Quiero recuperar mi vida, mi bienestar, a mi mujer y a mi hijo tan maravilloso que Dios me dio”. Según La Tercera uno de los problemas que tendría era Ceratto “era que recurrió al financiamiento informal para obtener recursos”.

Maximiliano Ceratto tendría un duro lío personal y pide a gritos ayuda para salir adelante (Photosport)

Ceratto es uno de los jugadores que despuntó en Everton y también en Cobreloa. Igualmente, el mediocampista que sí tuvo una oferta real de Universidad de Chile terminó su crudo mensaje con.

“Quiero seguir disfrutando de mi carrera, enmendar mis errores con las personas que me ayudaron, seguir estudiando para ser un futuro director técnico, quiero ser un Maxi puro sano y con alegría que siempre me caracterizó. Familia, los amo, me recuperaré y lucharé por nuestra familia”, manifestó el ex volante del Ever For Ever.

“La U hizo una oferta cuando llegué de México y yo no me quise ir, eso es concreto”, reveló Ceratto en 2021 a RedGol.