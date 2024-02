La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el Gobierno llegaron a un acuerdo por el Registro Nacional de Hinchas y finalmente la segunda fecha del Campeonato Nacional se desarrollará con normalidad.

Pese a esto, los hinchas nacionales no están para nada contentos con la suspensión que han sufrido algunos partidos nacionales a raíz de la violencia en los estadios, tales como el que sufrió Universidad de Chile ante Cobresal.

Es por esto que muchos fanáticos del deporte rey le han cargado la mano a las autoridades, tales como Pamela Venegas, Jefa de Estadio Seguro, y Constanza Martínez, Delegada Presidencial de la Región Metropolitana.

La Jefa de Estadio Seguro no se ha salvado de las críticas | FOTO: Captura

JUAN CRISTÓBAL GUARELLO CRITICA DURAMENTE AL GOBIERNO

Fiel a su estilo, el comunicador Juan Cristóbal Guarello utilizó su tribuna en el programa Pierna Fuertes de Radio Agricultura, donde criticó duramente a Gabriel Boric y su gestión sobre el fútbol.

“Todo está planificado absurdamente, el fútbol chileno así no puede funcionar. A este Gobierno no le interesa el fútbol, le interesan las barras. Hay una generación que no le gusta el fútbol, le gusta las barras y no les interesa lo que pasa en el partido, le interesa la expresión social”

“En la ANFP tienen que golpear la mesa de una vez por todas. Mandando a hablar a Pamela Venegas con Silva no va a funcionar”

¿SE JUEGA LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL?

En las últimas horas, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), confirmó que la fecha de este fin de semana del fútbol chileno se jugará con normalidad.