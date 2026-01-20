Después de una larga espera, Universidad de Chile anunció con bombos y platillos la llegada de Juan Martín Lucero, ex delantero del Fortaleza de Brasil que también tuvo un impecable paso -en lo futbolístico- por Colo Colo.

La llegada del ‘Gato’ no pasó desapercibida para algunos hinchas del Cacique, quienes le dedicaron duras palabras no solo por abandonar al equipo en 2022, sino que ahora también por llegar al archirrival de los albos.

Uno que se desmarca de ese clima bélico es el histórico de Chile y el Cacique, Jaime ‘Pillo’ Vera quien en diálogo con Bolavip Chile aseguró que Lucero es un aporte al balompié criollo: “Sí, porque es un jugador de nivel. Cuando pasó por Colo Colo estuvo bien, jugó muy bien y fue de los más destacados. Ayuda mucho para el fútbol chileno, le hace bien”, dijo.

Lucero es nuevo jugador de la U. | Foto: Photosport

“La U va a participar en 4 torneos, tenía que armarse de esta manera. Va a tener muchos partidos seguidos y si quiere andar bien, tiene que tener recambio”, complementó sobre la llegada del mendocino.

Sobre su ‘cambio de vereda’, Vera es enfático en señalar que “Él es un profesional, no tiene nada que ver. Además, se fue como hace 3 años. Si le ofrecen un buen contrato en otro equipo, no veo por qué no habría de tomarlo. La U es un equipo grande en Chile y él conoce el sistema del fútbol chileno”.

De esta manera, Juan Martín Lucero entierra su pasado por Colo Colo y espera poder replicar en Universidad de Chile el soberbio 2022 que tuvo en los albos y que lo llevó a ser relevante en el concierto sudamericano.

