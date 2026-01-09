Durante la jornada de este miércoles se vivió un intenso Consejo de Presidentes en la sede de la ANFP en Quilín. En la instancia, los dirigentes votaron y aprobaron varios cambios en las bases del fútbol chileno para la temporada 2026.

A partir de este año son varias las novedades donde destaca la aprobación de la ‘Ley U de Chile’, cambio de minutaje por jugador en las selecciones y de juveniles Sub-21, además de un importante ajuste en la localía e inscripción de estadios.

El punto más llamativo que fue aprobado en el consejo fue que a partir de 2026 se estableció que los clubes que accedan a semifinales o finales de torneos internacionales podrán solicitar la suspensión del partido del torneo local previo al compromiso en el extranjero.

El hecho recuerda la polémica que sufrió Universidad de Chile cuando la ANFP no le suspendió el Clásico Universitario ante la UC entre medio de la ida y vuelta de las semifinales ante Lanús en la Copa Sudamericana.

Los 9 cambios aprobados en las bases del fútbol chileno: