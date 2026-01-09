Durante la jornada de este miércoles se vivió un intenso Consejo de Presidentes en la sede de la ANFP en Quilín. En la instancia, los dirigentes votaron y aprobaron varios cambios en las bases del fútbol chileno para la temporada 2026.
A partir de este año son varias las novedades donde destaca la aprobación de la ‘Ley U de Chile’, cambio de minutaje por jugador en las selecciones y de juveniles Sub-21, además de un importante ajuste en la localía e inscripción de estadios.
El punto más llamativo que fue aprobado en el consejo fue que a partir de 2026 se estableció que los clubes que accedan a semifinales o finales de torneos internacionales podrán solicitar la suspensión del partido del torneo local previo al compromiso en el extranjero.
El hecho recuerda la polémica que sufrió Universidad de Chile cuando la ANFP no le suspendió el Clásico Universitario ante la UC entre medio de la ida y vuelta de las semifinales ante Lanús en la Copa Sudamericana.
Los 9 cambios aprobados en las bases del fútbol chileno:
- A partir de esta temporada se modifica el minutaje que reciben los clubes por aportar jugadores a las selecciones nacionales. Hasta 2025, cada equipo sumaba automáticamente 63 minutos por futbolista convocado a la “Roja”, cifra que ahora se reduce a 45′.
- Regla Sub 21: el límite por partido ya no será de 90′, sino que se amplía a 120′ cuando se utilicen dos o más juveniles en un mismo encuentro. El total exigido por temporada se mantiene en 1890′.
- Desde 2027, la normativa juvenil cambiará nuevamente, ya que la categoría exigida pasará de Sub 21 a Sub 20.
- Estadios: anteriormente, cada club debía inscribir un recinto titular y uno alternativo para ejercer su localía. A contar de este año, la exigencia aumenta y las instituciones deberán registrar un estadio fijo y tres opciones adicionales.
- Además, se eliminó la prohibición de utilizar un recinto ubicado en la misma comuna donde el rival tenga inscrito su estadio principal.
- Ley U de Chile: desde 2026, se estableció que los clubes que accedan a semifinales o finales de torneos internacionales podrán solicitar la suspensión del partido del torneo local previo al compromiso en el extranjero.
- Asimismo, las bases garantizarán un descanso mínimo de 72 horas entre ambos encuentros.
- Aumenta el número de citados: hasta 2025, los cuerpos técnicos podían convocar a 18 jugadores por partido. Desde ahora, la nómina se amplía a 20 futbolistas, lo que permite contar con 9 suplentes.
- Finalmente, cada encuentro deberá disponer obligatoriamente de 11 balones.