La Liga de Primera 2026 comienza a tomar forma en el fútbol chileno. Con el inicio de una nueva temporada cada vez más cerca, la ANFP ya definió la calendarización oficial del torneo, dando certezas a los 16 equipos que competirán en la máxima categoría del balompié nacional.
El campeonato marcará el regreso de varios clubes con aspiraciones renovadas, además de la consolidación de otros que buscarán ser protagonistas desde la primera fecha. La planificación del fixture permitirá a las instituciones ordenar su pretemporada, trabajos físicos y preparación táctica con mayor claridad.
Desde Quilín esperan que el calendario entregue mayor competitividad y regularidad al torneo, considerando además los compromisos internacionales que deberán afrontar algunos equipos durante el año, lo que obligará a una gestión cuidadosa de los planteles.
De esta manera, la Liga de Primera 2026 se alista para un nuevo arranque, con expectativas altas entre hinchas y clubes, y con la ilusión intacta de pelear por el título, los cupos a torneos continentales y la permanencia en la división de honor.
Así queda el fixture de la Liga de Primera 2026
Fecha 1 / 1 Feb
- Deportes Limache vs. Colo-Colo
- Deportes La Serena vs. U. Católica
- U. de Concepción vs. Coquimbo Unido
- Everton vs. Unión La Calera
- U. de Chile vs. Audax Italiano
- Deportes Concepción vs. O’Higgins
- Palestino vs. Ñublense
- Cobresal vs. Huachipato
Fecha 2 / 8 Feb
- Huachipato vs. U. de Chile
- Unión La Calera vs. Cobresal
- O’Higgins vs. Deportes La Serena
- Colo-Colo vs. Everton
- Ñublense vs. Deportes Limache
- Coquimbo Unido vs. Palestino
- U. Católica vs. Deportes Concepción
- Audax Italiano vs. U. de Concepción
Fecha 3 / 15 Feb
- Palestino vs. U. de Chile
- Cobresal vs. U. Católica
- Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido
- Colo-Colo vs. Unión La Calera
- Ñublense vs. Audax Italiano
- Deportes Limache vs. O’Higgins
- Everton vs. Huachipato
- U. de Concepción vs. Deportes Concepción
Fecha 4 / 22 Feb
- O’Higgins vs. Colo-Colo
- Deportes Concepción vs. Cobresal
- U. Católica vs. Coquimbo Unido
- Audax Italiano vs. Everton
- U. de Chile vs. Deportes Limache
- Huachipato vs. Palestino
- Unión La Calera vs. Ñublense
- Deportes La Serena vs. U. de Concepción
Fecha 5 / 1 Mar
- Colo-Colo vs. U. de Chile
- Ñublense vs. U. Católica
- Cobresal vs. Deportes La Serena
- U. de Concepción vs. Everton
- Unión La Calera vs. Audax Italiano
- Palestino vs. O’Higgins
- Deportes Limache vs. Huachipato
- Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción
Fecha 6 / 8 Mar
- Audax Italiano vs. Colo-Colo
- O’Higgins vs. U. Católica
- Palestino vs. Cobresal
- Huachipato vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Unión La Calera
- Everton vs. Deportes Limache
- Deportes Concepción vs. Ñublense
- U. de Chile vs. U. de Concepción
Fecha 7 / 15 Mar
- Coquimbo Unido vs. U. de Chile
- Ñublense vs. Deportes La Serena
- U. Católica vs. Everton
- Cobresal vs. Deportes Limache
- U. de Concepción vs. Palestino
- Unión La Calera vs. O’Higgins
- Colo-Colo vs. Huachipato
- Audax Italiano vs. Deportes Concepción
Fecha 8 / 5 Abr
- Deportes Concepción vs. Colo-Colo
- Coquimbo Unido vs. Cobresal
- U. de Chile vs. Deportes La Serena
- Deportes Limache vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. Audax Italiano
- U. Católica vs. Palestino
- Everton vs. Ñublense
- Huachipato vs. U. de Concepción
Fecha 9 / 12 Abr
- Ñublense vs. U. de Chile
- Audax Italiano vs. U. Católica
- U. de Concepción vs. Cobresal
- Colo-Colo vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Everton
- Palestino vs. Deportes Limache
- O’Higgins vs. Huachipato
- Unión La Calera vs. Deportes Concepción
Fecha 10 / 19 Abr
- Everton vs. U. de Chile
- Deportes Concepción vs. Deportes La Serena
- U. Católica vs. Unión La Calera
- Huachipato vs. Audax Italiano
- Colo-Colo vs. Palestino
- Cobresal vs. O’Higgins
- Coquimbo Unido vs. Ñublense
- Deportes Limache vs. U. de Concepción
Fecha 11 / 26 Abr
- U. de Concepción vs. Colo-Colo
- U. de Chile vs. U. Católica
- Everton vs. Cobresal
- Unión La Calera vs. Coquimbo Unido
- Audax Italiano vs. Deportes Limache
- Ñublense vs. O’Higgins
- Deportes La Serena vs. Huachipato
- Palestino vs. Deportes Concepción
Fecha 12 / 17 May
- Cobresal vs. U. de Chile
- Deportes Limache vs. U. Católica
- Palestino vs. Deportes La Serena
- Huachipato vs. Unión La Calera
- Deportes Concepción vs. Everton
- Coquimbo Unido vs. Audax Italiano
- Colo-Colo vs. Ñublense
- O’Higgins vs. U. de Concepción
Fecha 13 / 24 May
- U. Católica vs. Colo-Colo
- Audax Italiano vs. Cobresal
- Everton vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Deportes Limache
- Unión La Calera vs. Palestino
- U. de Chile vs. O’Higgins
- Deportes Concepción vs. Huachipato
- Ñublense vs. U. de Concepción
Fecha 14 / 31 May
- Deportes La Serena vs. Colo-Colo
- Huachipato vs. U. Católica
- Deportes Limache vs. Coquimbo Unido
- U. de Concepción vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. Everton
- Palestino vs. Audax Italiano
- Cobresal vs. Ñublense
- U. de Chile vs. Deportes Concepción
Fecha 15 / 14 Jun
- Unión La Calera vs. U. de Chile
- Colo-Colo vs. Cobresal
- Audax Italiano vs. Deportes La Serena
- Deportes Concepción vs. Deportes Limache
- Everton vs. Palestino
- Coquimbo Unido vs. O’Higgins
- Ñublense vs. Huachipato
- U. Católica vs. U. de Concepción
Fecha 16 / 26 Jul
- Colo-Colo vs. Deportes Limache
- U. Católica vs. Deportes La Serena
- Coquimbo Unido vs. U. de Concepción
- Unión La Calera vs. Everton
- Audax Italiano vs. U. de Chile
- O’Higgins vs. Deportes Concepción
- Ñublense vs. Palestino
- Huachipato vs. Cobresal
Fecha 17 / 2 Ago
- U. de Chile vs. Huachipato
- Cobresal vs. Unión La Calera
- Deportes La Serena vs. O’Higgins
- Everton vs. Colo-Colo
- Deportes Limache vs. Ñublense
- Palestino vs. Coquimbo Unido
- Deportes Concepción vs. U. Católica
- U. de Concepción vs. Audax Italiano
Fecha 18 / 9 Ago
- U. de Chile vs. Palestino
- U. Católica vs. Cobresal
- Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena
- Unión La Calera vs. Colo-Colo
- Audax Italiano vs. Ñublense
- O’Higgins vs. Deportes Limache
- Huachipato vs. Everton
- Deportes Concepción vs. U. de Concepción
Fecha 19 / 16 Ago
- Colo-Colo vs. O’Higgins
- Cobresal vs. Deportes Concepción
- Coquimbo Unido vs. U. Católica
- Everton vs. Audax Italiano
- Deportes Limache vs. U. de Chile
- Palestino vs. Huachipato
- Ñublense vs. Unión La Calera
- U. de Concepción vs. Deportes La Serena
Fecha 20 / 23 Ago
- U. de Chile vs. Colo-Colo
- U. Católica vs. Ñublense
- Deportes La Serena vs. Cobresal
- Everton vs. U. de Concepción
- Audax Italiano vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. Palestino
- Huachipato vs. Deportes Limache
- Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido
Fecha 21 / 30 Ago
- Colo-Colo vs. Audax Italiano
- U. Católica vs. O’Higgins
- Cobresal vs. Palestino
- Coquimbo Unido vs. Huachipato
- Unión La Calera vs. Deportes La Serena
- Deportes Limache vs. Everton
- Ñublense vs. Deportes Concepción
- U. de Concepción vs. U. de Chile
Fecha 22 / 6 Sep
- U. de Chile vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. Ñublense
- Everton vs. U. Católica
- Deportes Limache vs. Cobresal
- Palestino vs. U. de Concepción
- O’Higgins vs. Unión La Calera
- Huachipato vs. Colo-Colo
- Deportes Concepción vs. Audax Italiano
Fecha 23 / 13 Sep
- Colo-Colo vs. Deportes Concepción
- Cobresal vs. Coquimbo Unido
- Deportes La Serena vs. U. de Chile
- Unión La Calera vs. Deportes Limache
- Audax Italiano vs. O’Higgins
- Palestino vs. U. Católica
- Ñublense vs. Everton
- U. de Concepción vs. Huachipato
Fecha 24 / 11 Oct
- U. de Chile vs. Ñublense
- U. Católica vs. Audax Italiano
- Cobresal vs. U. de Concepción
- Coquimbo Unido vs. Colo-Colo
- Everton vs. Deportes La Serena
- Deportes Limache vs. Palestino
- Huachipato vs. O’Higgins
- Deportes Concepción vs. Unión La Calera
Fecha 25 / 25 Oct
- U. de Chile vs. Everton
- Deportes La Serena vs. Deportes Concepción
- Unión La Calera vs. U. Católica
- Audax Italiano vs. Huachipato
- Palestino vs. Colo-Colo
- O’Higgins vs. Cobresal
- Ñublense vs. Coquimbo Unido
- U. de Concepción vs. Deportes Limache
Fecha 26 / 1 Nov
- Colo-Colo vs. U. de Concepción
- U. Católica vs. U. de Chile
- Cobresal vs. Everton
- Coquimbo Unido vs. Unión La Calera
- Deportes Limache vs. Audax Italiano
- O’Higgins vs. Ñublense
- Huachipato vs. Deportes La Serena
- Deportes Concepción vs. Palestino
Fecha 27 / 8 Nov
- U. de Chile vs. Cobresal
- U. Católica vs. Deportes Limache
- Deportes La Serena vs. Palestino
- Unión La Calera vs. Huachipato
- Everton vs. Deportes Concepción
- Audax Italiano vs. Coquimbo Unido
- Ñublense vs. Colo-Colo
- U. de Concepción vs. O’Higgins
Fecha 28 / 22 Nov
- Colo-Colo vs. U. Católica
- Cobresal vs. Audax Italiano
- Coquimbo Unido vs. Everton
- Deportes Limache vs. Deportes La Serena
- Palestino vs. Unión La Calera
- O’Higgins vs. U. de Chile
- Huachipato vs. Deportes Concepción
- U. de Concepción vs. Ñublense
Fecha 29 / 29 Nov
- Colo-Colo vs. Deportes La Serena
- U. Católica vs. Huachipato
- Coquimbo Unido vs. Deportes Limache
- Unión La Calera vs. U. de Concepción
- Everton vs. O’Higgins
- Audax Italiano vs. Palestino
- Ñublense vs. Cobresal
- Deportes Concepción vs. U. de Chile
Fecha 30 / 6 Dic
- U. de Chile vs. Unión La Calera
- Cobresal vs. Colo-Colo
- Deportes La Serena vs. Audax Italiano
- Deportes Limache vs. Deportes Concepción
- Palestino vs. Everton
- O’Higgins vs. Coquimbo Unido
- Huachipato vs. Ñublense
- U. de Concepción vs. U. Católica