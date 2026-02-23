Tras un complejo 2025 para Colo Colo, donde Blanco y Negro optó por una profunda reestructuración del plantel, varios jóvenes tuvieron que buscar continuidad fuera del Monumental. Uno de ellos fue Manley Clerveaux, delantero haitiano de 19 años que partió a préstamo a Deportes Puerto Montt con la misión de sumar minutos y potenciar su crecimiento.

El atacante llegó al ‘Velero’ con altas expectativas, aunque en el inicio debió remar desde atrás. Durante los primeros encuentros no logró instalarse como titular y comenzó los partidos desde el banco, en un proceso lógico de adaptación al equipo y a la exigencia de la Primera B.

Sin embargo, en el estreno oficial de la Liga de Ascenso, Clerveaux mostró credenciales. Ingresó a los 57 minutos y fue determinante en la victoria como local ante Deportes Copiapó, aportando el segundo tanto que sentenció el compromiso en el Estadio Chinquihue.

Manley Clerveaux anotó un golazo para Puerto Montt en la primera fecha fe la Primera B.

La jugada de su gol fue una muestra clara de sus condiciones. Tras un envío largo de Ariel Morales, el formado en el Cacique atacó el espacio por la izquierda, ganó en velocidad, enganchó dentro del área y sacó un potente remate de pierna derecha al primer palo, imposible para el arquero rival. Un verdadero golazo que además celebró con pasos de baile frente a la hinchada sureña.

La reacción de Manley Clerveaux tras su golazo en Deportes Puerto Montt

Consumado el triunfo, Clerveaux no escondió su satisfacción y explicó la jugada en diálogo con TNT Sport: “Salió lo que nos pedía el profe, que los extremos tenemos que estar abiertos y cuando nos tiren que ataquemos. La verdad es que estoy tratando la confianza, que estoy agarrando ritmo, seguir sumando y eso”, comentó, dejando en claro que busca consolidarse en el equipo.

Sobre su salida de Colo Colo y la decisión de emigrar al sur, el joven delantero fue transparente: “Colo Colo es el equipo más grande de Chile, pero nada, tomé la decisión, quería sumar minutos, tomar otro aire fresco y me llamaron de aquí. Igual tenía varias opciones, pero sentí que aquí me haría bien”, explicó.

Finalmente, dejó en claro que su préstamo tiene un objetivo mayor: “Me imagino que han visto lo que ha pasado y la verdad estoy contento aquí, quiero enfocarme aquí, quiero hacer una buena temporada para volver al Colo para que me tomen en cuenta”, cerró Clerveaux, quien ya comenzó a responder en la cancha con goles y protagonismo.

DATOS CLAVE

Manley Clerveaux anotó el segundo gol de Puerto Montt ante Deportes Copiapó en el Chinquihue.

El delantero de 19 años juega en el Velero cedido a préstamo desde Colo Colo.