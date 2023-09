Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras este sábado a las 15:00 en el estadio Santa Laura. Marcelo Espina fue uno de los protagonistas de los Superclásicos. El Calamar se refirió a cómo repercute el mal presente de los Azules en la antesala al compromiso.

“En estos momentos con los resultados que viene padeciendo, puede ser que hoy tenga más dudas que certezas, porque los resultados están a la vista”, expresa el Cabezón en diálogo con ESPN F Show.

Espina menciona cómo se puede afrontar el compromiso por parte del cuadro de Mauricio Pellegrino. “Algunos pueden decir que no es un buen momento para llegar al clásico y muchas otras veces es un gran momento para revertir una mala situación. Las dos cosas se pueden dar. Hemos visto resultados de equipos que vienen mal, que no pueden y siguen mal y de equipos que vienen mal y después lo dan vuelta”.

“No te digo que siempre, pero a veces el futbolista a veces suele sacar algo más de temperamento, juega el partido con mucha más atención y es el partido como para el despegue o dar el salto”, complementa el exfutbolista que ahora se desempeña como comentarista deportivo.

La supremacía de Colo Colo

Marcelo Espina se refiere a cómo repercute la mala racha de la Universidad de Chile con más de 10 años sin vencer a Colo Colo tanto de local como de visita. “Veremos, porque hay una supremacía importante en el historial y en el corto plazo, en la última decáda prácticamente, donde a la U le está costando mucho ganarle a Colo Colo. No es un dato menor, porque al final termina pesando, a pesar de que los planteles son diferentes, los jugadores y los entrenadores también lo son, la U no ha podido revertir”.

El Calamar aborda el 0-0 de la primera rueda en el estadio Monumental. “No fue un buen partido en general. Colo Colo en líneas generales hizo más para ganarlo, pero el partido en general fue chato. Era una U nueva, el resultado fue bueno para ellos por el tema de la historia”.

Universidad de Chile y Colo Colo se medirán este sábado a las 15:00 en el estadio Santa Laura (Foto: Photosport)

Espina siente que para los Azules no sería malo un compromiso similar al del primer semestre. “Pero hoy después de casi nueve meses de trabajo está en este bache del cual no puede salir. Está claro que un partido como el que se jugó en el Monumental mal no le vendría a la U, por la situación actual”.

Las palabras de Luis Casanova

Luis Casanova adelantó que el actual plantel de la Universidad de Chile no tiene que ver con el historial de partidos sin triunfos. “Nosotros tenemos que hacernos cargo del actual presente, quizás lo que pasó atrás no nos corresponde mucho”.

El ídolo albo compartió con el defensor, pero siente que igual influye. “Coincido con que dice Casanova, pero inconscientemente el tema de no poder ganarle a hace mucho tiempo, repercute, porque la prensa te machaca esto de que no le puedes ganar. A veces te quieres hacer el desentido, pero por algún lado la información te llega. Obviamente que en la cancha después se puede sentir”.