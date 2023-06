Un verdadero terremoto vino desde el Sur del país con el reclamo del plantel de Deportes Temuco a la dirigencia del cuadro albiverde, quienes sostienen que el club les adeuda los sueldos, como también la falta de agua en el camarín.

Además, en el comunicado de los jugadores, se deja expuesto problemas de alimentación, como también la incomodidad de viajar el mismo día a disputar el encuentro por Copa Chile ante Huachipato, programado para este miércoles en el Estadio CAP a las 18 horas.

Bolavip Chile dialogó en exclusiva con el presidente del cuadro araucano, Marcelo Salas, quien comentó en detalle lo sucedido y lo que genera en la interna de su administración. El ex mundialista sostiene que los futbolistas están en un error.

“La verdad es que sorprendido como club. Ya tuvimos una conversación anoche y hoy con el plantel, estoy en Talcahuano y tendré una reunión pactada con ellos cuando lleguen. Muchas cosas de lo que dicen no son ciertas y están erradas”, expuso Salas.

Explicando sus argumento, el timonel agrega que “muchos se cuelgan de esto, que no tenemos los sueldos pagados, son todas absolutamente mentiras, que comen mal en una concentración, que el tema de un hotel o restaurant cuando no es tema nuestro, o que no hay agua porque se rompe una matriz y sí hubo agua, porque se compró”, manifestó el Matador.

Además, aclara a la comunidad, que en esos encuentros previos con parte de los dirigentes, los futbolistas reconocieron que se equivocaron en lo señalado en ese informativo. “Encuentro que fue un poco apresurado y fuera de lugar lo que escribieron. Yo venía viajando y no me pude reunir con ellos, pero nos reuniremos en Talcahuano y entiendo que le reconocieron al vicepresidente Raúl Jélvez, a Roberto Rojas y a Luis Landeros, que hay muchas cosas que están fuera de lugar, pero el tema ya está hecho, ya tiraron una declaración que es muy ofensiva y que está alejada de lo que es el club“, comentó.

En relación a si cree que hay terceros involucrados en este reclamo, la máxima autoridad del club temuquense, dice que no está claro, pero apunta al Sindicato de Futbolistas Profesionales que debiesen preocuparse de temas más importantes.

“No se, pero da para pensarlo porque si analizamos los puntos más fuertes de los sueldos impagos y que llega al Sifup que aprovechan cada momento de pegarme cuando se debieran preocupar de otros jugadores que están en problema o ex jugadores que necesitan más ayuda, más que la plata que están recibiendo para ellos. Pueden llamar a la ANFP, preguntar y verán que es absolutamente mentira. Segundo error lo de la bomba, tercer error lo de la casa del jugador. Tienen calefacción, tienen comida y una señora que les cocina, o sea están hablando mal del trabajo de la señora”, apuntó.

“Hay cosas que están fuera de lugar”, dijo Salas en relación a la denuncia del plantel temuquense (Archivo)

Otra de las incomodidades que puede entender, es en virtud a la confirmación definitiva del partido ante los acereros, pero que tampoco es motivo para una manifestación que generó tanto ruído. “Estoy hablando con Yamal Rajab y recién ayer a las 6 de la tarde se confirmó el partido, entonces todo nace una molestia por viajar en el día cuando siempre por Copa Chile hemos viajado el mismo día a lugares cercanos. El cambio que puede molestar y se puede entender, es un cambio de horario que en vez de salir a las 8 salieron a las 11 de la mañana. Ahora estaban comiendo en un hotel en Temuco y es el único cambio. Tengo entendido que ya se lo reconocieron al vicepresidente, ojalá saquen algún comunicado, aunque el daño ya está hecho”, manifestó el ex seleccionado nacional.

Siguiendo en esa temática, mostró su pesar por la reacción que tuvieron los jugadores. “La semana pasada les dije que si tenían problema y no lo resuelven, ¿Por qué no me contaste? Como cuando me comentan sobre temas de premios, ponemos un palo más y se resuelve, todos felices. Ahí me pueden hablar y no para estos problemas”, señaló.

Finalmente, enfatiza que esto fue planificado y espera que los jugadores se lo reconozcan a él de manera presencial. “O es más intencionado o no lo pensaron, realmente. Aunque creo que fue pensado, pero dejaron un incendio. Estoy esperando acá para la reunión y como somos todo frontales, espero que reconozcan el error”, concluyó Marcelo Salas.