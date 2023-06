Durante este día martes, Universidad de Chile recibió una extraordinaria visita. El ex delantero y capitán azul, Marcelo Salas estuvo en el Centro Deportivo Azul recorriendo las dependencias y por cierto, saludando a jugadores del plantel, como también al cuerpo técnico liderado por Mauricio Pellegrino.

Un encuentro entre dos ex seleccionados en sus respectivos países y que de inmediato trajo a la memoria, algunos partidos donde perfectamente se pudieron haber encontrado el ex central argentino con el goleador nacional.

Y buscando nos encontramos con aquella jornada del 18 de diciembre de 1996. tres días antes, el Matador había sido gran figura en el empate de la Selección Chilena ante la albiceleste en el Estadio Monumental en las clasificatorias rumbo a Francia ’98.

Ahora, el temuquense defendiendo la camiseta del millonario, buscaba su primer título en Argentina. En frente, Vélez Sarsfield donde militaba en aquel entonces, Pellegrino quien fue titular, mientras que el “shileno” (noche en que nació ese cántico) esperó su turno en el banco.

Segundo tiempo, partido cero a cero y Enzo Francescoli abandona la cancha cediendo su lugar a Salas, quien no demoró mucho para hacer explotar el estadio. Tras un pase en profundidad, el actual entrenador de la U pincha el balón, pero se la deja servida al Matador, quien elude al portero Pablo Cavallero. Tras dejar al golero fuera de poco, el ex azul con arco a su merced la puntea con la zurda, mientras el espigado Pellegrino corre a su portería y si bien estaba en la línea de sentencia intentando cubrir, no pudo evitar el gol y ya el casi seguro título para la banda sangre.

Momento en que Salas impacta el balón y Pellegrino parado en la línea de su arco (Captura Video)

La jugada es recordada por el gran relato de Marcelo Araujo con su “Salas y River campeón, Salas y River Campeón…” Luego el Matador anotaría el segundo, con un Mauricio Pellegrino totalmente ajeno a esa jugada y el tercero obra del Diablo Roberto Monserrat para el campeonato que obtuvo River con el Shileno de por medio.

Este martes, ambos volvieron a reunirse en el CDA y de seguro recordando grandes momentos de sus carreras dentro de la cancha. Ahora uno marcando los destinos de la U desde el banco y el otro, desde la trinchera dirigencial con Deportes Temuco. Son las cosas del fútbol, casi 27 años después.